'Conexión Actual' propone un recorrido pictórico por la obra de Tamayo a través, principalmente, de la música

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, visita la exposición de Tamayo en la Biblioteca de La Rioja dentro de Actual 26 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja ofrece, hasta el 4 de febrero, la exposición 'Conexión Actual' que propone al espectador un recorrido pictórico por la obra del artista cubano Reynerio Tamayo con el hilo conductor, principalmente, de la música.

La muestra, que se incluye dentro de la programación del festival 'Actual 2026', la han inaugurado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor.

Las obras rinden homenaje a figuras relevantes del universo sonoro internacional -como Chucho Valdés, Paco de Lucia o Miles Davis-, donde los personajes se convierten en protagonistas que dialogan con el espectador. El legado musical, con sus múltiples géneros como el jazz, el latin jazz, la música popular cubana y su riqueza rítmica (la trova tradicional, el bolero, el son, el mambo, la guaracha, entre otros) se revela como fuente inagotable de inspiración y de memoria cultural.

Junto a estas obras, aparecen también pinturas que revisitan la historia del arte universal desde la parodia y la reinterpretación de sus personajes y estilos, así como piezas dedicadas al vino y a La Rioja, territorios afectivos y simbólicos que atraviesan la vida y trabajo del artista.

El artista, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que "es un poco el regreso a casa, mi segunda casa, porque yo estuve viviendo aquí -en Logroño- de 1996 al 2005, trabajaba con la galería de arte Pedro Torres, y después regresé a Cuba; y ahora vuelvo con la exposición a Logroño".

La exposición "la hicé en La Habana y aquí, aprovechando que se celebra Actual, incido en la parte musical", a lo que ha añadido que "como siempre mis obras tienen mucho de sarcasmo, de ironía, y de humor blanco, con idea de conectar lo antes posible con el espectador".

Tamayo ha reconocido que se identifica mucho "con el color", porque "claramente vengo de un país tropical, y allí hay mucho colorido, mucha iluminación", pero es algo que "también tiene que ver porque desde niño yo vengo del humor gráfico del cómic, del pop, y he querido mostrarlo en mi obra".

REYNERIO TAMAYO

Artista cubano que no se ha limitado a la pintura como medio de creación, sino que también ha abordado la escultura, el diseño, el humor gráfico y el dibujo.

El virtuosismo técnico y la capacidad con que se apropia y profana los diferentes estilos e íconos de la historia del arte, son su rasgo distintivo.

A partir de la parodia incursiona con desenfado en las problemáticas sociales y culturales que le interesa, como el consumismo, la sexualidad, el género, los cultos políticos y los mitos del arte.

Reynerio Tamayo se ajusta a lo que cada cuadro le demanda. Su paleta no es rígida, sino que fluctúa entre los colores del pop, las tonalidades sobrias y las transparencias, según la concepción de cada obra. Se sirve de la pintura clásica, las vanguardias, el pop, el cómic, y el arte japonés, y los interpreta de forma tal que funda su estética propia, la cual no tiene la marca de ningún autor que no sea él.