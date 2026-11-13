Conferencias, Insignia de Oro a Victorino Martín y gala Zapato de Oro, en noviembre en el Club Taurino Arnedano

El Club Taurino Arnedano presenta su programación para noviembre. - CLUB TAURINO ARNEDANO

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Club Taurino Arnedano ha presentado su programación de actividades para el mes de noviembre, que reunirá tres importantes citas en torno a la cultura taurina: el XIX Ciclo de Conferencias, la entrega de la Insignia de Oro a Victorino Martín y la gala del Zapato de Oro.

La primera convocatoria tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, a las 18,30 horas, en el Hotel Virrey, con la conferencia titulada '7 útiles innovadores para mejorar la lidia'.

En ella participarán Manuel Sales (matador de toros y fabricante de útiles), Manuel Fernández (ex delegado gubernativo de la plaza de toros de Bilbao) y Julio Fernández (veterinario especialista en ganado de lidia).

Abordarán cómo la investigación y la innovación tecnológica pueden contribuir a la evolución de la tauromaquia y a la mejora de distintos aspectos del espectáculo.

Una semana después, el sábado 21 de noviembre, a las 18,30 horas, también en el Hotel Virrey, el Club Taurino Arnedano celebrará uno de los actos más destacados de su calendario: la entrega de su Insignia de Oro a Victorino Martín.

La entidad concede su máxima distinción en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su labor en defensa de la tauromaquia, tanto desde su faceta ganadera como por su compromiso al frente de la Fundación Toro de Lidia.

El programa se completará el sábado 28 de noviembre, a las 20 horas, en el Teatro Cervantes, con la celebración de la Gala de Entrega de Trofeos del LI Zapato de Oro.

Una cita consolidada en el calendario taurino que servirá para reconocer a los protagonistas y a los triunfadores de la feria, poniendo el broche final a una nueva edición del certamen arnedano. La entrada será gratuita.

Con esta programación, el Club Taurino Arnedano reafirma su compromiso con la promoción, divulgación y defensa de la tauromaquia, así como con el mantenimiento de las tradiciones taurinas y la proyección del Zapato de Oro, uno de los principales referentes de la ciudad de Arnedo.