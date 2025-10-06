El Congreso debate una propuesta del PSOE para reconocer la Gaita Mixta de Cervera por su contribución a la igualdad

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso debate este martes, 7 de octubre, una Proposición no de Ley del PSOE que pretende eliminar el machismo de las fiestas populares y que se tome como una referencia la Gaita Mixta de Cervera por su decidida contribución a la igualdad.

El diputado socialista en el Congreso, Raúl Díaz, ha señalado que las fiestas populares en los municipios "suponen uno de los momentos más esperados y celebrados por vecinos y visitantes".

Díaz ha recordado que "son días donde el folklore, el arraigo y el deleite cultural y gastronómico concentran a numerosas personas".

Eso sí, el diputado socialista ha afirmado que muchas de nuestras fiestas "han sido incapaces de cambiar o adaptarse a los nuevos tiempos, llegando incluso a excluir a la mitad de la población para poder celebrar en integridad su fiesta popular".

Es el caso de 'La Gaita de Cervera"', cuya norma de funcionamiento fija es de "exclusivamente de varones". Raúl Díaz ha asegurado que "esto es absolutamente inconcebible, y por eso ha surgido el movimiento 'Gaita Mixta' que propone construir celebraciones inclusivas que honren la igualdad y la diversidad".

El diputado del PSOE ha explicado que ejemplos como el de Cervera "todavía hoy se extienden a lo largo y ancho de nuestro país". Afortunadamente "cada vez van ganando espacio ejemplos de lo contrario, como la Tamborrada donostiarra o los alardes de Irún y Hondarribia, en Guipúzcoa". Ha ocurrido también en la localidad riojana de Ortigosa de Cameros, "donde ya se ha conseguido que las mujeres puedan danzar junto a los hombres".

Raúl Díaz ha destacado que el reto es lograr unas fiestas "más tolerantes, paritarias e inclusivas". Por eso, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado esta PNL para instar al Gobierno de España a continuar su labor para la erradicación del carácter estructural de la cultura machista, elaborando un plan de acción específico para eliminar de las fiestas populares de nuestro país cualquier signo de machismo.