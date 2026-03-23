Un Congreso de Editores abordará la inclusión de la IA en medios de comunicación; "O nos adaptamos o no sobrevivimos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño y San Millán acogerán los próximos días 16 y 17 de abril la XX edición del Congreso de Editores CLABE 'La inteligencia del idioma, IA, innovación y medios en la era del español digital'. Una cita para explorar cómo el español se proyecta como un activo estratégico en el desarrollo de tecnologías de IA y cómo los medios pueden integrar esa innovación sin perder su esencia humana.

El presidente de CLABE, Arsenio Escolar, ha defendido la importancia de este Congreso en un momento global "cambiante". "La vida cambia y eso hay que aplicarlo al periodismo. Sobreviven los que son capaces de adaptarse a la nueva vida, o nos aclimatamos o no sobrevivimos. A eso vendremos a debatir en Logroño".

Con el fin de liderar la transición hacia un ecosistema informativo más plural, sostenible y conectado, el XX Congreso CLABE reunirá "en la cuna documentada del castellano", ha dicho Escolar, a editores, periodistas, académicos, estudiantes, tecnólogos y representantes institucionales para reflexionar sobre el papel del español en la revolución digital de los medios de comunicación.

'LA INTELIGENCIA DEL IDIOMA'

Bajo el lema 'La inteligencia del idioma', el Congreso explorará también cómo las comunidades territoriales y de intereses pueden liderar la transición hacia un ecosistema informativo más plural, sostenible y conectado.

El XX Congreso de Editores CLABE será, en definitiva, un espacio de encuentro, aprendizaje y colaboración para construir el futuro del periodismo en español: un futuro donde la inteligencia -humana y artificial- trabaje al servicio de la información veraz, de la diversidad lingüística y de los espacios que dan voz a la ciudadanía.

Además, acogerá la presentación y la defensa de las iniciativas en el Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital - CLABE 2026, un concurso de empresas emergentes y propuestas sobre periodismo en español con soluciones basadas en IA, datos o automatización para medios de comunicación.

224 EMPRESAS Y 1.500 CABECERAS DIFERENTES

El presidente del Club Abierto de Editores (CLABE), Arsenio Escolar, ha explicado que en CLABE hay "ahora mismo" un total de 224 empresas asociadas que editan 1.500 cabeceras diferentes, de todo tipo, "generalistas, medios locales, especializados, diferentes formatos... somos la asociacion profesional que mejor representa la variedad de España, tan diferente". Cuentan con 26 años de existencia.

En la presentación del Congreso también han intervenido la secretaria general de La Rioja Digital, Laura Urbieta, y el editor de NueveCuatroUno y vocal de la junta diretiva de CLABE, Chus del Río.

"CUALQUIER NORMA QUE AFECTE A LOS EDITORES NOS IMPORTA"

Como ha explicado Escolar, "cualquier norma que afecte a los editores nos importa y por eso estamos aquí para tomar decisiones". Este año realizarán en Logroño y en San Millán "un gran foro de debate de todo lo que nos afecta; desde la crisis energética, la subida del precio del papel... pero sobre todo del impacto de la IA en nuestra actividad".

Llegan a La Rioja porque "es el mejor lugar para hablar de lengua, de innovación, de tecnología, de impacto y de español". En las jornadas, ha indicado, "habrá un espacio de debate y otro de networking para relacionarnos, aprender y compartir experiencias".

En estos momentos hay una previsión de asistentes de 150 profesionales. Toda la información, actividades, ponentes, debates y la programación se puede encontrar en: https://congresoclabe2026.com/

Querrá ser, en definitiva, un congreso muy práctico, centrado en casos reales y con ponencias y talleres interesantes. El Congreso se realizará en el CCR y en San Millán. Además, durante todo el XX Congreso de Editores habrá muchos espacios de networking aparte de otras actividades, como pausas para el café y talleres, entre otros.

RETO DE INNOVACIÓN EN REDACCIONES

Pero también el Congreso acogerá la presentación y la defensa de las iniciativas en el Reto de Innovación en Redacciones La Rioja Digital - CLABE 2026, un concurso de empresas emergentes y propuestas sobre periodismo en español con soluciones basadas en IA, datos o automatización para medios de comunicación.

Para ello, Arsenio Escolar ha hecho un llamamiento "a todas las redacciones asociadas de CLABE para presentar soluciones reales basadas en IA para mejorar en edición de contenidos, herramientas... buscar la automatización editorial, generación de contenidos, verificación...".

Con todas las ideas que se propongan el objetivo final es crear un libro que las recoja y puedan servir para compartir con asociados y el mundo del periodismo para ser "una fuente de ideas".

LA RIOJA DIGITAL Y CIDATUM

Un reto que será posible gracias a La Rioja Digital, su secretaria general, Laura Urbieta, ha destacado que los medios de comunicación "que siempre se están reinventando" se enfrentan ahora "a un reto mayúsculo como es la IA".

"La pregunta no es ya si se adaptará la IA a las redacciones sino cómo hacerlo. La IA nos aporta eficiencia, velocidad, capacidad de análisis... impensable hace años... por eso lanzamos este reto para ayudar a acelerar la transformación digital en los medios, mejorar ideas de negocio... pero sobre todo con soluciones fáciles, aplicables, compartidas y extrapolables a otras redacciones".

Se impulsa esta iniciativa junto a CIDATUM, centro de investigación especializado en el dato y las tecnologías asociadas (Inteligencia artificial, Internet de las cosas, cloud edge computing, etc) para la transformación de empresas, instituciones y sociedad y el impulso de la economía digital.

El ganador de este reto se dará a conocer el 25 de junio en el Congreso Internacional de Ciencia y Economía del Dato. Será una oportunidad, ha finalizado, "para hacer de La Rioja un lugar donde no solo se reflexione sobre el futuro de los medios sino desde donde se construya ese futuro".