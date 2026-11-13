Conrado Escobar: "cuidar a quienes cuidan es un deber que tenemos como sociedad y como Ayuntamiento"

El Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el Ayuntamiento de Logroño ha reconocido la labor de este colectivo en un acto institucional - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 5 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, y el Ayuntamiento de Logroño ha reconocido la labor de este colectivo en un acto institucional en el que han participado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, entre otros miembros de la Corporación Municipal.

Al homenaje han acudido un grupo de cuidadores familiares que participan en los grupos de apoyo mutuo municipal además de trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio que se han jubilado en los últimos meses. El acto busca reconocer la labor ejercida por todos ellos que, en palabras del primer edil "dan lo mejor de sí mismos en la atención y cuidados a personas en situación de dependencia, personas con discapacidad o de edades avanzadas, que con su cuidado colaboran a satisfacer sus necesidades básicas y contribuyen a la mejora de su calidad de vida".

El alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, ha destacado "que estas personas simbolizan lo que representa Logroño: una ciudad que se preocupa por quienes tiene alrededor, que se esfuerza para satisfacer las necesidades de los más vulnerables y que no deja a nadie a atrás". Escobar ha añadido que "desde el Ayuntamiento esperamos estar a la altura y trabajamos día a día para que, con nuestros programas de acompañamiento y ayuda, nunca nadie se sienta solo".

El pasado mes de mayo, Logroño recibió el Sello de Calidad Ciudades que Cuidan, una distinción otorgada por la FEMP y la Fundación Mémora, reconociendo sus políticas sociales dedicadas al cuidado de las personas Homenaje a quienes entregan su tiempo y dedicación El acto institucional sirve como pequeño homenaje a quienes dedican su tiempo y su esfuerzo en cuidar y hacer la vida de los demás mucho más fácil, ya sea en el ámbito familiar, o en el ámbito profesional.

Por ello, desde el Consistorio se ha hecho entrega de un pequeño detalle a un grupo de personas familiares cuidadoras. 1 Nota de prensa De nuevo este año el reconocimiento se extiende también a cuidadoras profesionales, en concreto auxiliares de ayuda a domicilio del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, que se han jubilado en los últimos meses, después de años de trabajo y dedicación. El objetivo es reconocer el cuidado que realizan en nuestra ciudad las más de 450 auxiliares contratadas por la empresa adjudicataria del servicio, para visibilizarlo y para valorarlo en su justa medida.

Auxiliares de Ayuda a Domicilio jubiladas:

Juana Robledo (23 años en SAD),

Mari mar Santibáñez (21),

Frida Marina Andia (14),

Yanet Isabel Guillén (9)

Rosa Amparo Arteaga (2).

Familiares de personas dependientes:

Magdalena Rubio, Irene Moreno, Manuel Ramírez, María Ibergallartu y Alicia Clemente.

APOYO A TRAVÉS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR

La celebración se realiza desde el Programa Municipal de Respiro Familiar que ofrece apoyos a los cuidadores con el objetivo de facilitar y colaborar en el cuidado con apoyos concretos desde el Servicio de Ayuda a Domicilio y con talleres formativos y de apoyo mutuo que acompañan a los cuidadores familiares en esta etapa del ciclo vital del Cuidado.

Una de estas actividades de acompañamiento, ya consolidado dentro del programa, son los Grupos de Apoyo Mutuo, que se llevan a cabo cada quince días en el Centro de Servicios Sociales de Lobete y la Antigua Estación. Alrededor de 40 personas se entrenan para entrenarse en habilidades de cuidado y principalmente de autocuidado y reciben acompañamiento y apoyo para transitar en la, a veces, complicada tarea de Cuidar de sus familiares dependientes.

El pasado martes, 3 de noviembre, el Ayuntamiento dio comienzo a un nuevo taller formativo 'Cuidar a los que cuidan' en Acesur, en el que 12 personas están recibiendo información variada y especializada de diversos profesionales del cuidado. Y, mirando al futuro más próximo, a partir de diciembre se desarrollarán los Talleres de Cuidado Emocional, dirigidos a cuidadores para poder formar e informar a cuidadores de personas con discapacidad.

Además, este mes de julio comenzó la Escuela Taller de formación y empleo 'Logroño cuida', un curso de 9 meses dirigido a jóvenes desempleados y con el que los participantes adquirirán el certificado de profesionalidad de nivel II de atención sociosanitaria a personas en domicilio. Los 15 alumnos y alumnas del taller ya están realizando sus prácticas en el SAD.

Por otro lado, este mes de marzo, el Ayuntamiento puso en marcha también un programa de ayudas municipales para la contratación de personal empleado para atención domiciliaria para las personas mayores de 85 años que residen en sus domicilios. Este año se ha conseguido cubrir la necesidad de 55 familias que lo solicitaron.

UN AÑO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PROXIMIDAD

El Ayuntamiento puso en marcha en octubre de 2025 una nueva organización de la ayuda a domicilio con un enfoque pionero que buscaba mejorar la personalización de la atención al usuario. Este nuevo modelo, denominado Servicio de Ayuda a Domicilio de Proximidad, supuso una reorganización de los recursos para que las personas usuarias fueran atendidas por un equipo estable de auxiliares.

El SAD de proximidad se organiza de forma que las personas usuarias son atendidas por un mismo equipo de auxiliares independientes en la toma de decisiones, que se autogestionan con apoyo de una profesional de coordinación y se mueven entre un número determinado de domicilios con desplazamientos cortos.

En estos primeros meses de implantación del Servicio de Ayuda a Domicilio de Proximidad ya se han asentado 9 islas, en las que más de 450 personas son atendidas por 82 auxiliares. De manera paulatina se continuará con la implantación de este servicio de proximidad, mientras en el Servicio de Ayuda a Domicilio se continúa con la atención de más de 2.000 personas en la ciudad.

Este programa de proximidad ha traído consigo grandes ventajas, tanto para usuarios como para trabajadores, que han visto mejoradas sus condiciones laborales al realizar desplazamientos más cortos.

Trabajar con un mismo grupo siempre, permite a los profesionales un mayor conocimiento de los usuarios atendidos, lo que favorece el conocimiento de sus necesidades, rutinas y gustos personales. Además, de una mayor comunicación entre los auxiliares, entre el equipo de coordinación, potenciando también el trabajo en equipo.