El consejero de Hacienda pide apoyo a unos presupuestos que persiguen "recuperar la economía"

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Celso González, ha pedido hoy el apoyo de los grupos parlamentarios a los presupuestos presentado por el Gobierno de La Rioja asegurando que persiguen "el reto de recuperar la economía para la prosperidad".

González ha comparecido ante la comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja para explicar el proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para 2021, así como la partida que las Cuentas Públicas destinan a la consejería.

Un Presupuesto, ha dicho, "que avanza en el Acuerdo de Gobierno, que está orientado a la reconstrucción social y económica de La Rioja y que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas".

El Presupuesto alcanza los 1840,35 millones de euros, un 17,23 por ciento más que en 2020, y tiene como objetivo, ha dicho, "reforzar las capacidades de lo público y el tejido productivo".

El Presupuesto destina a la reconstrucción social 1099,60 millones de euros, lo que supone 151,03 millones de euros de incremento sobre 2020. El consejero ha afirmado que el Presupuesto otorga un papel fundamental a las políticas sociales, al consignar el 71,89 por ciento al refuerzo de los servicios públicos.

Por lo que respecta a la salud, el Servicio Riojano de Salud (SERIS) sube un 25,09 por ciento. "Vamos a contratar más profesionales sanitarios, porque es lo que se necesita para salir de esta pandemia", ha dicho.

González ha relatado que a la reconstrucción económica se dirigen 364,04 millones de euros, 101,05 millones de euros más que en el presente ejercicio.

La consejería de Desarrollo Autonómico sube un 23,65 por ciento, ya que se incrementan las partidas destinadas al tejido productivo. Destaca la Ciudad del Envase y el Embalaje, uno de los proyectos estratégicos de región, que cuenta con una dotación de veinte millones de euros.

Además, a través de la ADER, se dedican 62,92 millones de euros para el apoyo al tejido industrial. A políticas de Empleo se destinan 25,39 millones de euros. Y las políticas de I+D+i se aproximan a 105 millones de euros, con un crecimiento próximo al 31 por ciento con respecto al ejercicio 2020.

En su intervención ante la Cámara, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad de los grupos parlamentarios" dado que, ha creído, "La Rioja no puede perder un solo instante" y los presupuestos, que ha calificado de "útiles" deben entrar en vigor el 1 de enero.

"Si no, nos encontraremos en una situación de crisis con unos prorrogados sin haber sido diseñados para ella", ha añadido considerando: "Los riojanos no entenderían que, por una cuestión de política pequeña, no nos pongamos de acuerdo".

Ha pedido no detenerse "en cuestiones ridículas sobre si sube la deuda o no se bajan los impuestos".

Ha explicado que el presupuestos se basa en un modelo por el que se parte de una base cero, no del nivel de gasto de años anteriores; esto permite, ha dicho, olvidar gastos pasados e identificar los gastos con recursos existentes.

LEY DE MEDIDAS FISCALES

El Gobierno, ha afirmado el consejero, "continuará impulsando una fiscalidad justa, solidaria y moderna, ya que una mayor justicia fiscal es el primer paso para lograr una mayor justicia social y garantizar, de este modo, un futuro mejor".

En materia de IRPF, se mantiene la progresividad y equidad del Impuesto. No hay subida de impuestos. Como novedad, se introduce una deducción del 15 por ciento por gastos de contratación de personal para el cuidado de familiares afectados por covid-19.

En el impuesto de Sucesiones y Donaciones la novedad pasa por equiparar las parejas de hecho al matrimonio a efectos de los beneficios fiscales, una medida que se estima puede beneficiar a 148 personas anualmente.

En Sucesiones se mantiene la deducción del 99 por ciento para bases liquidables hasta 400.000 euros y la deducción del 50 por ciento para la parte de la base liquidable que supere los 400.000 euros.

En Donaciones se mantiene la deducción del 99 por ciento para bases liquidables hasta 400.000 euros y la deducción del 50 por ciento para la parte de la base liquidable que supere los 400.000 euros.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMIRACIÓN PÚBLICA

González ha aseverado que la consejería de Hacienda y Administración Pública tiene un presupuesto asignado es de 47.252.317 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,80 por ciento. La consejería ha incrementado sus competencias tras asumir función pública y los servicios jurídicos.

Entre los proyectos para 2021 de la consejería, Celso González ha destacado el trabajo que se está desarrollando para un contrato para la elaboración de una aplicación informática para la gestión recaudatoria de los ingresos autonómicos de La Rioja (GRIAR) que se espera licitar el próximo año.