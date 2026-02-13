El Consejo Asesor de EU-GIFT en La Rioja se reúne para informar sobre avances, actividades y líneas estratégicas - UR

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Juntas del Edificio de Rectorado ha acogido la reunión del Consejo Asesor de EU-GIFT en La Rioja, la alianza europea liderada por la Universidad de La Rioja y que agrupa a otras seis universidades europeas.

EU-GIFT reúne a siete universidades de Francia, Hungría, Alemania, Rumanía, Portugal e Italia con el fin de impulsar la sostenibilidad y la innovación en la producción de alimentos y bebidas con identidad geográfica.

Convocada y presidida por la rectora Eva Sanz Arazuri, en la reunión han participado Carmen Novo, vicerrectora de Internacionalización, y Elena González Fandos, coordinadora de la Alianza en la Universidad de La Rioja; además del ex rector Juan Carlos Ayala Calvo, designado como representante de la Universidad de La Rioja en el Consejo Asesor de la Alianza EU-GIFT; y Noemí Manzanos Martínez, consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja.

Junto a ellos, forman parte del Consejo Asesor de EU-GIF en La Rioja las profesoras e investigadoras Julia Arbizu Milagro y Celia Arraiz Fernández, del Departamento de Agricultura y Alimentación, y Celia Arraiz Fernández, Marcos Latorre Villaverde, presidente Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Rioja, Santiago Vivanco Sáenz, de Bodegas Vivanco; y Carmen López de Murillas Herce, de Herchamp 2017; y Fernando Baroja, de Grupo Cidacos.

La rectora Eva Sanz ha presentado al Comité asesor la alianza EUGIFT destacando sus fortalezas y potencial, y agradeciendo la participación de los miembros del Comité Asesor, destacando su importancia en el desarrollo e impacto de las acciones planteadas dentro de la alianza.

Durante la reunión del Consejo Asesor se han abordado los principales avances, actividades realizadas y líneas estratégicas de la alianza EU-GIFT, así como el papel de la Universidad de La Rioja en su coordinación.

Tanto Carmen Novo Urraca, vicerrectora de Internacionalización, como la coordinadora Elena González Fandos han presentado el informe anual de las actividades realizadas durante el primer año en la alianza, así como un avance de las actividades a desarrollar en los próximos meses.

Entre otras cuestiones, se ha presentado la estructura de EU-GIFT por paquetes de trabajo, detallando las temáticas y las líneas de actuación de cada uno; los encuentros presenciales ya celebrados en Logroño, Eger (Hungría) y Burdeos (Francia), así como la próxima reunión presencial prevista en Cluj Napoca (Rumanía).

Igualmente se ha destacado el papel de la Universidad de La Rioja como coordinadora de la alianza, actuando como punto de conexión y apoyo para todas las universidades socias.

En este sentido, se ha celebrado recientemente la Welcome Week de manera simultánea en todas las universidades de la alianza del 2 al 6 de febrero; se ha impartido la Micro-credencial 'Sustainable Agriculture', con participación conjunta de todas las instituciones mediante docencia, captación de estudiantes o ambas; y se ha impartido el Seminario 'Forensic genetics applied to the food sector: wine as a case study' por parte de la UTAD de Portugal.

En el futuro próximo está prevista la celebración de la tEU-GIFT Employability Fair en marzo en la Universidad de La Rioja y la Sport Week en abril en la Universidad de Verona (Italia).

El Consejo Asesor de EU-GIFT en La Rioja ha acorado reunirse de forma periódica, a lo largo del año, con el fin de aportar su visión para hacerlas más atractivas, productivas y beneficiosas para la comunidad universitaria. Es un activo consultivo y estratégico crucial, aportando experiencia interna y externa y perspectivas para guiar al liderazgo de la Alianza hacia el crecimiento y el desarrollo.

La alianza EU-GIFT (que responde a la denominación European University for Geographical Identity as a driver for Food systems Transition to sustainability) está integrada por las siguientes instituciones: Universidad de La Rioja (España), Bordeaux Sciences Agro (Francia), Eszterházy Károly Catholic University (Hungría), Hochschule Geisenheim University (Alemania), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumanía), Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro (Portugal) y Universidad de Verona (Italia), que agrupan a 56.000 estudiantes, 3.000 miembros de personal docente e investigador, y 2.800 profesionales de gestión y administración.