El Consejo Escolar de Logroño propone como festivos para el próximo curso del 22 al 25 de septiembre y el 10 de junio - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar de Logroño se ha reunido esta tarde para abordar, entre otras cuestiones, la propuesta de días festivos en el calendario escolar para el curso 2026/2027.

Según se establece en la Resolución 34/2026, de 16 de abril, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se establece el calendario escolar del próximo curso, pueden proponerse hasta un máximo de siete fiestas de carácter local.

De ellas, dos corresponden a las jornadas establecidas como festivas en el calendario laboral del municipio (en el caso de Logroño, el 11 de junio, San Bernabé, y el 21 de septiembre, San Mateo).

Las otras cinco jornadas festivas las determinan las propuestas de los consejos escolares municipales.

Así, se ha acordado elevar la siguiente propuesta a la Consejería de Educación: que sean festivos escolares los días 22, 23, 24 y 25 de septiembre de 2026, así como el 10 de junio de 2027.

La propuesta de días festivos para el curso 2026/2027 se comunicará a la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa.