El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra organiza un taller sobre el eclipse lunar este domingo - CJCC

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este domingo, 7 de septiembre, el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra invita a participar en un taller sobre el eclipse lunar, un fenómeno astronómico que se producirá esa misma tarde.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite. Durante este proceso, la Luna puede adquirir un característico tono rojizo, conocido como luna de sangre, que lo convierte en un espectáculo celeste fascinante y accesible a simple vista.

La actividad se realizará en el Centro Joven Municipal de Calahorra a las 19,00 horas, donde la astrofísica y voluntaria Ana Ursúa ofrecerá una explicación didáctica y participativa sobre este fenómeno. Tras el taller, los y las asistentes saldrán a realizar una observación conjunta del eclipse. Las inscripciones deberán realizarse por WhatsApp en el teléfono 667463791.

Este taller forma parte del programa de actividades astronómicas que el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra está impulsando de cara al eclipse solar de agosto de 2026, con el objetivo de acercar la ciencia y la astronomía a la juventud y a toda la población. En los próximos meses se desarrollarán nuevas propuestas divulgativas en este mismo marco.

La iniciativa es gratuita y cuenta con plazas limitadas, por lo que se recomienda inscripción previa para garantizar la participación.

Desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra queremos agradecer el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud y del Ayuntamiento de Calahorra, cuyo respaldo hace posible el desarrollo de nuestras actividades.