Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra pone en marcha una nueva edición del 'Círculo de Reflexiones' para jóvenes

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra inicia una nueva edición del Círculo de Reflexiones, una iniciativa que cumple su tercer año consecutivo y que se ha consolidado como un espacio de referencia para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de las personas jóvenes de la comarca.

La primera sesión de esta edición tendrá lugar el sábado 7 de febrero, en horario de 11 a 13 horas, en la sede del Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra.

El Círculo de Reflexiones está concebido como un espacio seguro, cercano y respetuoso, en el que las personas jóvenes pueden expresar y compartir sus inquietudes, preocupaciones y vivencias relacionadas con la gestión del estrés, la presión académica y los exámenes, las relaciones personales o cualquier otro tema que les afecte en su día a día.

En el mes de febrero la actividad estará dirigida por la psicóloga Cecilia González, profesional con amplia experiencia en el ámbito de la intervención psicológica con jóvenes.

Este ciclo de encuentros se desarrolla de manera conjunta con las psicólogas Lila Pinto y Vanesa Gómez, quienes seguirán acompañado y dinamizado estas sesiones informales, aportando un enfoque profesional, empático y adaptado a la realidad juvenil.

Desde el CJCC se destaca la importancia de generar espacios de escucha activa y acompañamiento emocional. El Círculo de Reflexiones apuesta por una metodología participativa, basada en la confianza y el respeto, donde cada joven puede expresarse sin juicios ni presiones.

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra agradece el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud, cuyo respaldo hace posible el desarrollo de esta iniciativa, reafirmando su compromiso con la promoción de la salud mental y el bienestar integral de la juventud riojana.