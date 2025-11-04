El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra se prepara para iluminar la ciudad con 'LUNARTE' - CONSEJO DE LA JUVENTUD COMARCAL DE CALAHORRA

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra tiene la mirada puesta en su próxima gran cita: 'LUNARTE', que se celebrará este sábado, 8 de noviembre, de 17,00 a 22,00 horas, en distintos rincones culturales de la ciudad.

LUNARTE iluminará Calahorra con arte, magia, música y teatro, transformando el centro histórico en un espacio vibrante lleno de arte, creatividad y diversión. Todas las actividades serán gratuitas, salvo el microteatro en el Palacio Episcopal, que requerirá entrada con un donativo de 2,50 euros destinado al mantenimiento del propio espacio, disponible en la oficina del CJCC.

Durante toda la tarde, la visita a los museos de Calahorra será gratuita y permanecerán abiertos de 17,00 a 22,00 horas:

· Museo de Pasos de la Cofradía de la Vera Cruz

· Museo Fotográfico Bella en Casa Santa

· Museo de la Verdura

El programa ofrece propuestas para todos los gustos: Café y Corto, en el Museo Fotográfico Bella, 17,00 h, con 'Al otro lado' producción del CJCC.

Microteatro con el Grupo de Teatro de Tagaste, en el Palacio Episcopal (18,00 h., 19,00 h. y 20,00 h.).

Teatro de improvisación en el Museo de la Verdura (18,00 h, 18,30 h. y 19,00 h.).

Taller de pintura fluorescente en el Centro Cultural Fernando Herce (ASFINCA) (18,00 h. y 19,00 h.).

Espectáculo de magia con Germago, en el Museo Fotográfico Bella en Casa Santa, 19,30 h.

Concierto de góspel y música moderna con Soul Rise Gospel, en el Museo de la Verdura, 20,30 h. Encuentro con los artistas, en el Centro Cultural Fernando Herce (C/ Mayor), 21,30 h. con aperitivo ofrecido por la Asociación Argentina "La Escarapela"

El proyecto cuenta con la implicación de una veintena de jóvenes voluntarios y voluntarias del CJCC, además de la colaboración de Grupo de Teatro de Tagaste , Asociación Argentina 'La Escarapela', la Cofradía de la Vera Cruz, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, ASFINCA, el Ayuntamiento de Calahorra y el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ).

"Tras el éxito de Alicia en el país de las pesadillas, queremos seguir ofreciendo a los jóvenes espacios donde el arte, la cultura y la diversión se den la mano. LUNARTE será una celebración de diferentes disciplinas artísticas abierta a todos los públicos".