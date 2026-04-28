El Consejo Regional de Cooperación analiza un Plan 2026 dotado con más de 5,1 millones

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, preside el Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo, presidido por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, ha analizado hoy, 28 de abril, el Plan Anual de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de La Rioja 2026 y la actualización de las Bases Reguladoras que rigen la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo, ambos documentos deberán ser aprobados en Consejo de Gobierno.

El Plan fija una dotación global de 5.134.342 euros para 2026 y concreta las líneas de actuación que el Gobierno de La Rioja impulsará en cooperación internacional, acción humanitaria y educación para la ciudadanía global. En el marco de las líneas de acción previstas, el Ejecutivo autonómico publicará y resolverá la convocatoria de subvenciones a ONGD para la financiación de proyectos de cooperación para el desarrollo, principal instrumento de ejecución de la política riojana en este ámbito. El importe total de la convocatoria asciende, a fecha de redacción del Plan, a 2.885.600 euros.

De esa cantidad, 2.850.000 euros serán aportados por el Gobierno de La Rioja con cargo al presupuesto de 2026, dado que la subvención se abonará íntegramente de forma anticipada; mientras que 35.600 procederán de los Ayuntamientos de Aldeanueva de Ebro, Anguciana, Arnedo, Badarán, Briones, Cenicero, Clavijo, Entrena, Haro, Hornos de Moncalvillo, Medrano, Navarrete, Pradejón, y Torrecilla en Cameros, sin perjuicio de que puedan incorporarse nuevas entidades locales.

Unas aportaciones de las entidades locales que aumentan en 9.300 euros con respecto al ejercicio anterior. El Plan mantiene a Guatemala como país prioritario de la cooperación riojana, reforzando la concentración geográfica de la ayuda y la continuidad de las intervenciones, e incorpora como nueva línea temática prioritaria el ámbito de agua y saneamiento, en respuesta a la creciente crisis hídrica global.

ACCIÓN HUMANITARIA CON INTERVENCIÓN DIRECTA Y FONDO DE CONTINGENCIA

En materia de acción humanitaria, la planificación prevé una aportación de 100.000 euros al convenio entre la cooperación descentralizada y la AECID, que permitirá financiar intervenciones en Argelia -en apoyo a la población saharaui refugiada-, Venezuela, Haití, Mali y Afganistán. Asimismo, se contemplan convenios específicos por importe de 115.000 euros cada uno con Cruz Roja, para una intervención frente a la crisis alimentaria en Sudán, y con UNICEF, para el fortalecimiento de escuelas protectoras en Colombia.

El Plan incluye además una línea de ayuda de emergencia dotada con 100.000 euros destinado a responder con agilidad ante crisis internacionales que puedan producirse a lo largo del ejercicio. Educación, sensibilización y fortalecimiento institucional La convocatoria de proyectos de educación para la ciudadanía global contará con una dotación de 250.000 euros y se abonará íntegramente mediante pago anticipado.

En el ámbito del fortalecimiento del sistema riojano de cooperación, se prevé un convenio con la Coordinadora de ONGD de La Rioja por importe de 100.000 euros. Asimismo, se consolidan las alianzas con la Universidad de La Rioja mediante una aportación de 20.000 euros para la Cátedra UNESCO, 100.000 euros para un programa de diez becas de posgrado dirigidas a alumnado procedente de universidades de Iberoamérica y 30.000 euros para actuaciones de sensibilización a través de la Fundación General de la Universidad de La Rioja. El Plan incluye también el apoyo al programa 'Vacaciones en Paz', con una dotación de 20.000 euros.

Paralelamente, el Consejo ha analizado la actualización de las Bases Reguladoras que establecen el régimen jurídico de las subvenciones a proyectos de cooperación para el desarrollo promovidos por entidades sin ánimo de lucro. La reforma adapta la normativa autonómica al Real Decreto 188/2025 y la alinea con el V Plan Director.

Entre las principales novedades se encuentra el incremento del porcentaje máximo de financiación, que pasa del 80 por ciento al 90 por ciento del coste total del proyecto; el establecimiento del pago anticipado del cien por cien de la subvención; la simplificación administrativa en las fases de solicitud y justificación; y una mayor flexibilidad en la gestión y modificación de los proyectos.

En conjunto, el Plan Anual 2026 y la actualización de las Bases Reguladoras consolidan una política pública de cooperación más eficaz, coherente y orientada a resultados, alineada con el marco estatal y con las prioridades estratégicas definidas por el Gobierno de La Rioja.