El Consejo Regulador de la DOCa Rioja lanza una 'app' para viticultores, con información para la gestión de viñedos - CONSEJO REGULADOR DOCA RIOJA

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja pone en marcha el nuevo Sistema Digital de Información Agroclimática y Predicción de la Cosecha, una aplicación tecnológica disponible desde hoy y desarrollada para ofrecer a viticultores información personalizada de sus viñedos, facilitando su gestión mediante herramientas digitales avanzadas.

Accesible por el momento en su versión web mediante la URL "https://produccion.riojawine.com", y disponible próximamente como 'app' para dispositivos iOS y Android, el sistema permite a cada particular acceder mediante la Tarjeta de Viticultor y su DNI a la información correspondiente a sus viñedos inscritos en la DOCa.

En el caso de las cooperativas, la plataforma ofrece información de todas las parcelas de sus socios, convirtiéndose en una herramienta de apoyo para la gestión de las explotaciones, pudiendo acceder con su número de registro.

Mediante este sistema, cada usuario dispone de un entorno digital completamente personalizado en el que puede consultar el listado de sus viñedos junto con información agronómica de cada una, incluyendo el año de plantación, las variedades cultivadas, la estimación de marras, así como documentación de interés para la campaña, como las normas de vendimia, los documentos para la entrega de uva en más de una bodega o la información de solicitud relativa al riego.

Entre las principales funcionalidades destaca la consulta de información agroclimática específica de cada registro de viñedo, con datos de pluviometría e integral térmica acumulada de los últimos cuatro años, así como una estimación individualizada de la producción prevista de la campaña.

Para facilitar la interpretación de esta información, la aplicación incorpora un sistema visual de códigos de color que identifica las parcelas cuya producción estimada supera los rendimientos establecidos en las Normas de Campaña (rojo), aquellas que se encuentran próximas al límite acordado y pudieran requerir seguimiento (naranja) y las que se ajustan a los rendimientos establecidos (blanco).

Además, el sistema permite acceder a un mapa de detalle en el que se representa la distribución de la producción estimada dentro de una misma parcela, identificando las zonas con mayor y menor potencial productivo, proporcionando una visión mucho más precisa del comportamiento del viñedo.

La plataforma incorpora igualmente un formulario de soporte integrado que permite a los usuarios trasladar directamente sus consultas a los Servicios Técnicos del Consejo Regulador, agilizando la resolución de incidencias y reforzando el acompañamiento y servicio al inscrito.

De momento, la información disponible hace referencia a los viñedos ubicados en Rioja Oriental, si bien se irá completando en el aplicativo la información correspondiente a Rioja Alta y Rioja Alavesa próximamente.

Desde los Servicios Técnicos del Consejo Regulador recuerdan, conforme a la información aportada en la web y próximamente en la aplicación digital sobre la situación del viñedo, que los titulares pueden intervenir y adoptar las medidas que consideren oportunas para ajustarse a las normas de campaña aprobadas hasta el 9 de agosto de este año.

Cualquier actuación por parte de los Servicios Técnicos será emprendida a partir de la información contenida en la plataforma, prescindiendo de la notificación por correo ordinario dada en campañas anteriores. En cualquier caso, si bien el nuevo sistema desarrollado por el Consejo Regulador permite a los inscritos la consulta ágil de la información y la tramitación de consultas de manera directa, los titulares que lo deseen pueden seguir personándose en las oficinas del Consejo para realizar los trámites.

UN SALTO TECNOLÓGICO AL SERVICIO DEL SECTOR

La puesta en marcha del Sistema Digital de Información Agroclimática y Predicción de la Cosecha se enmarca en la Agenda Somos Rioja, el plan impulsado por el Consejo Regulador para fortalecer la dimensión colectiva de la Denominación mediante iniciativas de valor para el conjunto del sector.

En concreto, esta actuación forma parte del pilar Servicio al Inscrito, orientado a desarrollar nuevos servicios y herramientas que ayuden a viticultores y bodegas, avanzando hacia una gestión cada vez más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades de quienes integran la DOCa Rioja.

En esta línea, la puesta en marcha de este sistema representa un importante avance en la transformación digital de los servicios que el Consejo Regulador presta a sus inscritos: la integración en una única plataforma de información agroclimática, modelos predictivos de producción, cartografía parcelaria de alta resolución y documentación administrativa sitúa a la DOCa Rioja a la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada a la gestión del viñedo, convirtiendo millones de datos en información útil para la toma de decisiones por parte de cada inscrito de cara a la campaña de vendimia.