El Consejo Riojano de Artesanía informa de concesión de 10 nuevos carnés y 3 renovaciones de la calificación artesanal - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Artesanía, presidido por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha informado hoy, día 19, de la concesión de seis nuevos carnés de artesanía artística y tradicional, y otro cuatro de artesanía agroalimentaria.

Asimismo, este órgano de representación de artesanos, entidades, organismos y organizaciones profesionales en esta Comunidad Autónoma ha comunicado la renovación de la calificación artesanal a un artesano del grupo de artesanía artística y tradicional, así como la de otros dos incluidos en el grupo de artesanía agroalimentaria.

Todos ellos han solicitado la renovación al haber transcurrido cinco años desde su concesión o anterior renovación.

Tras estas nuevas concesiones, la Comunidad de La Rioja cuenta actualmente con 280 carnés entre empresas artesanas (personas físicas y jurídicas), artesanos honorarios y artesanos responsables que pertenecen a las empresas artesanas personas jurídicas.

De ellos, 148 corresponden a artesanía agroalimentaria o bienes de consumo, 130 a artesanía artística y 2 a artesanía de servicios.

Estos carnés se distribuyen en 52 municipios de La Rioja: 62 en Logroño, 21 en Navarrete, 15 en Cervera del Río Alhama y en Santo Domingo de la Calzada, 12 en Calahorra y Las Ruedas de Ocón, 11 en Quel, 9 en Pradejón y en Arnedo, 7 en Ortigosa de Cameros y en Ezcaray, 6 en Igea, en Enciso, en Baños de Río Tobía y en Tricio, como localidades con mayor presencia artesana.

En el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas, se registran, además, 57 oficios diferentes, entre los que destacan: pastelero/a (28), chacinero/a - charcutero/a (24), alpargatero/a (20), elaborador/a de conservas vegetales (18), ceramista (15), apicultor/a y elaborador/a de jamón (14) o elaborador de conservas cárnicas (13).

El Consejo Riojano de Artesanía estudia y propone las disposiciones reguladoras de las condiciones y el procedimiento para otorgar el documento de artesano o empresa artesana, y vela por la actualización del repertorio.

Se considera actividad artesanal toda aquella que suponga la creación, producción, restauración o reparación de bienes de valor artístico o popular, así como la prestación de servicios, siempre que estas actividades se realicen mediante procesos en los que la actividad desarrollada sea predominantemente manual y el producto final sea de factura individualizada y distinta de la propiamente industrial.