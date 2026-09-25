Un contenedor de papel, calcinado por completo esta noche en Logroño

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un contenedor de papel ha resultado completamente calcinado tras sufrir un incendio esta pasada noche en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,56 horas de este jueves, varios particulares han informadoa SOS Rioja del incendio de un contenedor de papel ubicado en la calle Pamplona, en el barrio de Yagüe, en la capital riojana.

Desde este Centro de Emergencias se ha informado a Fuerzas de Seguridad y se han movilizado a los Bomberos del Ayuntamiento de la ciudad.

Tras su intervención, los Bomberos han confirmado que el contenedor ha quedado completamente calcinado e inutilizado por el incendio.