Continúa activado el Plan de Contingencia ante estabilidad infecciones respiratorias agudas y aumento de la gripe

LOGROÑO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, día 16, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 50, que comprende los días entre el 8 y el 15 de diciembre, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, observándose estabilidad en la incidencia global de infecciones respiratorias agudas, con un ligero descenso respecto a la semana previa, si bien estas cifras deben seguir monitorizándose de forma continua para evaluar su evolución.

Así, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 687,79 casos por 100.000 habitantes, frente a los 753,18 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior. Los grupos de edad más afectados continúan siendo los niños de 1 a 4 años, seguidos del grupo de 5 a 14 años, manteniéndose la tendencia observada en semanas previas.

En el caso de la gripe, se observa un aumento de la incidencia, que alcanza los 193,21 casos por 100.000 habitantes, frente a los 167,01 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior, según el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria.

A fecha 15 de diciembre, la situación asistencial es la siguiente: 4 personas ingresadas por COVID, 30 personas ingresadas por gripe y 3 persona ingresada por virus respiratorio sincitial (VRS). En cuanto a las urgencias, en el día de ayer se atendieron 487 en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (315 adultos y 96 pediátricos) y 76 en el Hospital de Calahorra (68 adultos y 8 pediátricos).

El Plan de Contingencia continúa plenamente activado, con medidas escalonadas para garantizar capacidad asistencial, seguimiento de pacientes vulnerables, coordinación con residencias y refuerzo de la actividad hospitalaria cuando es necesario.

SIGUE ACTIVA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La campaña de vacunación 2025-2026 continúa progresando con incrementos sustanciales en coberturas. En total se han suministrado 86.177 dosis de la vacuna de la gripe (2.000 más que la semana pasada). La cobertura en mayores de 65 años se sitúa en el 62,92%, con una subida de 1 punto respecto a la semana anterior. En lo relativo al COVID-19, se han administrado un total de 37.396 dosis, 1.000 más que la semana anterior, con una cobertura en mayores de 70 años del 47,71%, cifra similar a la semana previa.

En este sentido, cabe destacar que la vacunación sin cita previa celebrada la semana pasada en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño tuvo una muy buena acogida, con un total de 548 dosis administradas: 362 frente a la gripe y 186 frente al COVID-19, lo que pone de manifiesto la elevada concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la prevención. La mayor participación se ha registrado entre las personas menores de 60 años.

Desde la Consejería de Salud y Políticas Sociales se continúa analizando la evolución de las coberturas vacunales y, en coordinación con Salud Responde, se están preparando acciones de contacto telefónico dirigidas a los grupos de edad con menor cobertura, con el objetivo de seguir mejorando la protección de la población.

La campaña de vacunación se mantendrá activa en La Rioja mientras haya circulación del virus, y siempre en función de la disponibilidad de vacunas. Y los ciudadanos que lo precisen podrán solicitar cita llamando al teléfono de Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), gestionarlo a través de la aplicación o web de Rioja Salud, o contactar directamente con el centro de salud o consultorio.

El Gobierno de La Rioja continuará actualizando semanalmente la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y ofrecer información actualizada a la población y a los profesionales sanitarios.