Contratos móviles, eléctricos e Internet, principales demandas ante la OMIC que realizó más de 6.000 gestiones en 2025

Visita de alumnos a la oficina de la OMIC - EUROPA PRESS

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las reclamaciones y quejas sobre telefonía móvil, contratos de Internet, información sobre seguros o consumo de gas y luz son las principales consultas que los consumidores riojanos realizan ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) que durante el pasado año atendió 935 reclamaciones y registró 6.016 actuaciones.

Con motivo del 'Día del Consumidor', la oficina de la OMIC situada en el Ayuntamiento de Logroño (entrada por la Dama de la Fuente) ha acogido este viernes una jornada de puertas abiertas dirigidas a favorecer un consumo responsable entre los escolares de Logroño.

La concejala de Consumo, Laura Rivas, ha participado en las jornadas junto a niños y niñas de 6º curso del colegio Compañía de María. Las citas continuarán en el mes de abril para que los profesionales de la OMIC expliquen a los alumnos cómo es un día en la OMIC, sus derechos como consumidores, los asuntos más comunes y actuales y la importancia del consumo responsable y saludable.

Las principales demandas tienen que ver con inconformidades del cliente. "No están de acuerdo con el contrato que han firmado o las condiciones de servicio que les han impuesto y por eso necesitan ayuda en la gestión", ha señalado la concejala.

Por ello ha querido hacer hincapié en la importancia de acudir a este servicio cuando alguien tiene un problema. En esta jornada, que se ampliará durante los próximos días, "creemos que es fundamental educar en un consumo responsable y en los derechos que tenemos como consumidores desde una edad temprana". Por eso -añade- "invitamos a los escolares de 5º y 6º de Primaria para conocer de primera mano este trabajo".

La Oficina Municipal de Información al Consumidor lleva 39 años en funcionamiento, resolviendo dudas de consumo. Actualmente, aunque han disminuido las consultas presenciales, han aumentado las realizadas por medios online, como WhatsApp y la web municipal.

CONSEJOS DE CONSUMO RESPONSABLE

Además pondrán a disposición de los ciudadanos un folleto con 10 consejos que podrán recoger en el 010 -en el Ayuntamiento- y en la propia oficina de la OMIC. Bajo el lema 'Cómo ser un buen consumidor y no morir en el intento' trata de dar información para ayudar al consumidor.

Entre esos consejos destacan; comprar con conciencia, elegir productos locales y de temporada, reducir, reutilizar y reciclar, conocer alternativas al coche (como bici y bus), no a los plásticos de un solo uso, ser generoso (compartir, regalar o reparar), ahorrar energía en casa, prestar atención a la publicidad masiva y redes sociales y, por último, extremar la precaución al comprar online.

El Ayuntamiento confía en que "esta información ayude a los ciudadanos a saber que cuentan con este apoyo y este respaldo sobre el consumo".

¿CÓMO CONTACTAR CON LA OMIC?

Para cuestiones más complejas o que requieran la entrega de documentación, el usuario debe contactar con la oficina por las siguientes vías:

A través de logrono.es, el número 941 27 70 00 o el Servicio de Información y Atención al Ciudadano 010 para concertar una cita previa para atención presencial (de 09,00 a 14,00 horas).

En el teléfono 941 27 70 22

Formulario habilitado en la web municipal o por correo electrónico (omic@logrono.es).