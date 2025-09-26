Controlado un incendio que ha afectado a una hectárea en Sojuela

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado hace unos minutos de que ha quedado controlado un incendio que se había declarado en el término municipal de Sojuela.

De acuerdo con estos datos, el fuego ha afectado a una hectárea.

Los medios movilizados para la extinción son un agente forestal, dos unidades de bomberos forestales y bomberos del Ayuntamiento de Logroño.

Además, se indica que ya se han retirado el helicóptero de extinción junto a la cuadrilla de acción rápida del Gobierno de La Rioja.