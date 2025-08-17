Controlado el incendio forestal en las Peñas de Viguera después de afectar a 1,4 hectáreas

Un momento del incendio antes de ser estabilizado - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha dado, oficialmente, por controlado el incendio producido, en la tarde de hoy, en las Peñas de Viguera, aportando una primera estimación de superficie afectada de 1,4 hectáreas.

El incendio ha afectado a vegetación baja, matorral y arbustos y han participado tres agentes forestales, dos unidades de Bomberos forestales, una autobomba, helicóptero de extinción del Gobierno de La Rioja y cuadrilla helitransportada, así como Bomberos de Logroño, ambulancia de Cruz Roja en preventivo y Guardia Civil.

Tras los ocho incendios que asolaron la comunidad la última semana, uno de ellos aún activo pero controlado en Mansilla (Pico Sancho), a primera hora de la tarde de hoy se ha declarado uno nuevo en Viguera, bajo el Mirador de la Recleta.

El incendio se ha declarado en una jornada en la que La Rioja está en alerta roja por temperaturas que podrían alcanzar los 42 grados en la ribera del Ebro.