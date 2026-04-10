Controlado de madrugada el incendio en el vertedero de Nájera (La Rioja)

Incendio vertedero de Nájera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja han controlado, a las 06,58 horas, el incendio del vertedero, situado a la altura del punto kilométrico 1,100 de la LR-208, en el término municipal de Nájera, según ha informado el SOS Rioja 112.

No obstante, han señalado que al tratarse de una montaña de desechos, continúa ardiendo con presencia de llamas y abundante humo.

Durante el transcurso de la noche, la componente del viento ha cambiado, arrastrando momentáneamente el olor a plástico quemado hacia la localidad de Logroño.

En el lugar permanecen 5 bomberos del CEIS Rioja, así como una ambulancia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. Durante la noche también ha intervenido la ERIE de Logística de Cruz Roja, realizando labores de avituallamiento.