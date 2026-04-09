Bomberos del CEIS Rioja siguen trabajando en extinguir el incendio de un vertedero en Nájera

Incendio vertedero de Nájera - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja siguen trabajando en extinguir el incendio, que se ha producido a las 17,33 horas, a la altura del kilómetro 1,100 de la LR-208, de un vertedero, término municipal de Nájera, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de Cruz Roja, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil y Policía Local.

Debido al humo generado por la combustión del mismo, se recomienda a las poblaciones del entorno el cierre de puertas, ventanas y el apagado de aparatos de climatización, así como la exposición de personas con problemas respiratorios al exterior.

Los equipos de emergencias continúan trabajando para la extinción completa del incendio.

SOS Rioja continuará informando sobre la evolución del incidente.