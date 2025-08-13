Convenio entre Ayuntamiento y Tragsatec ubicará a 44 trabajadores en el Colegio San Bernabé para darle vida empresarial

Se sigue trabajando "para que el resto del edificio sea un espacio de 'coworking' y ya hay más empresas interesadas"

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño suscribirá -previsiblemente en el mes de septiembre- un convenio con la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. Tragsatec para la concesión de la ocupación por parte de la empresa de una planta del Colegio de San Bernabé de la capital riojana. La sociedad se compromete a ubicar en los espacios cedidos a 44 trabajadores titulados de distintas especialidades.

Aunque se seguirán estudiando nuevas ofertas para el resto del edificio la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, ha asegurado que "la buena noticia es que, con este convenio hoy presentado, ya se da luz verde para que el colegio empiece de una manera real a tener vida empresarial".

Estos profesionales generalmente realizarán su actividad de manera presencial, con una actividad centrada en asistencias y servicios técnicos y gestión de apoyo a diferentes administraciones en ámbitos como el medio ambiente, las infraestructuras, la edificación y la arquitectura, el agua, la producción y las explotaciones.

Sanz ha explicado que el objetivo con el que se articula este convenio "es favorecer en un mismo edificio la convergencia de profesionales y pymes con iniciativas emergentes emprendedoras y con otros grupos público-privados, de manera que se puedan crear sinergias de interacción cooperativa que conduzcan al crecimiento, uniendo esfuerzo, talento y fortalezas".

Las dos partes firmantes convergen en la necesidad y en el interés por impulsar y fomentar el empleo y la promoción de la actividad económica.

Con todo ello, se busca también revitalizar económica y socialmente el Caso Antiguo, la dinamización de inversiones tecnológicas e incentivar la capacitación digital de la ciudadanía.

En concreto se concede a la sociedad la concesión de la ocupación por parte de la sociedad de la planta primera t la oficina 1 de la planta baja del antiguo Colegio de San Bernabé.

Por su parte, el Ayuntamiento cede el uso de los espacios mencionados, con una superficie útil de 431,69 metros cuadrados útiles, la mayor parte de ellos en la primera planta, que se cede totalmente.

En el convenio se estima un canon anual fijo de 6.686,82 euros anuales, que la empresa deberá abonar, junto con la parte de los consumos reales de agua y electricidad del edificio correspondientes proporcionalmente a la superficie del edificio objeto de la cesión (51,24%).

ESTUDIARÁN OTRAS OFERTAS

Además, la portavoz del Equipo municipal ha asegurado que éste es "solo" el pistoletazo de salida para seguir ocupando el edificio con más profesionales "y ya hay empresas interesadas".

"Queremos que sea un espacio de coworking y se están revisando el resto de ofertas. Este es solo el inicio", ha añadido.