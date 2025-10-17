Convocada la edición 17 de 'transformArte', el certamen nacional de arte realizado con materiales reciclados - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja convoca una nueva edición de 'transformArte', el certamen nacional de arte realizado con materiales reciclados. El primer premio está dotado con 1.300 euros y las mejores obras formarán parte de una exposición que podrá visitarse en Logroño y en diferentes localidades a lo largo del año 2026. Se trata de la edición número 17.

El plazo de presentación de las obras comprende desde hoy, 16 de octubre, hasta el 4 de enero de 2026. El jurado realizará una selección de obras para formar parte de una exposición temporal. A partir de ese momento, la exposición iniciará una itinerancia durante el año 2026 por los diferentes Centros Culturales de Fundación en Arnedo, Calahorra, Haro, Santo Domingo de la Calzada y Logroño, donde tendrá lugar la entrega de premios.

El primer premio está dotado con 1.300 euros y podrá haber una o varias menciones especiales dotadas de 150 euros.

Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras, originales e inéditas, no presentadas a otros premios o concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni difundidas por cualquier medio. Deberán estar realizadas con materiales reciclados, el tema y la técnica serán libres, y se admitirán todas las tendencias y corrientes.

Durante la presentación del certamen esta mañana en Arnedo, la entidad ha valorado la trayectoria del concurso, del que reciben alrededor de 50-60 obras en cada edición, un certamen consolidado y conocido en el ámbito nacional al que concurren obras de diferentes lugares de España, realizadas con creatividad y elaboradas con diferentes materiales.

Las propuestas deben presentarse en formato digital, vía telemática, a la dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es.

Bases completas aquí: https://www.fundacion-cajarioja.es/transformarte/