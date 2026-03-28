Convocada la V edición del Premio de Periodismo Científico CIBIR

LOGROÑO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rioja Salud y la Asociación de la Prensa de La Rioja convocan la quinta edición del Premio de Periodismo Científico CIBIR que tiene como objetivo premiar a los periodistas por contribuir al acercamiento de la ciudadanía a los temas relacionados con el ámbito de la salud, ya sea en la difusión de información sanitaria, avances científicos o iniciativas de innovación en dicho ámbito.

El galardón, dotado con 1.000 euros, trata de incentivar la divulgación periodística de los trabajos que difundan temas de Salud que se firman en La Rioja, realizados en cualquier género periodístico. Los trabajos que opten al premio deberán haber sido publicados o difundidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

La primera edición de este Premio recayó en el periodista Víctor Espuelas de Radio Rioja-Cadena Ser, por su entrevista al presidente de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), el riojano Javier García; la ganadora de la segunda edición fue la periodista Ana Torrecillas Sainz, por el reportaje publicado en El Día de La Rioja "Cirujanos del San Pedro se forman para operar con Da Vinci en abril".

La periodista Olivia García fue la ganadora de la tercera edición por el reportaje sobre los efectos del cambio climático en el viñedo y en el futuro del vino titulado 'El vino del futuro será más caro y sabrá distinto: Rioja aplica medidas para resistir a los efectos de la crisis climática', publicado en Rioja2.com y en su edición nacional de elDiario.es.

Y la cuarta edición ha recaído en el periodista Roberto González Lastra por el reportaje sobre el centro de simulación del CIBIR titulado 'Una joya de realismo hospitalario' publicado en Diario La Rioja y en larioja.com.

La Asociación de la Prensa de La Rioja y Fundación Rioja Salud convocan el V Premio de Periodismo Científico CIBIR con un doble objetivo: valorar y agradecer el trabajo periodístico en la aproximación de la salud y premiar la rigurosidad informativa cuando se abordan asuntos especializados que requieren un tratamiento didáctico para hacerlos comprensibles.

El fin último es contribuir al acercamiento de la ciudadanía a los temas relacionados con el ámbito de la salud, ya sea en la difusión de información sanitaria, avances científicos o iniciativas de innovación con la perspectiva necesaria en el análisis de la actualidad.