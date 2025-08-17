Convocadas las ayudas de movilidad a alumnos de la ESDIR para prácticas o estudios en países europeos

Archivo - Las ayudas se puede solicitar desde el 1 de septiembre - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado las ayudas de movilidad Erasmus+ destinadas a alumnos de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR) 'Alberto Corazón' para que realicen parte de sus estudios o prácticas en países europeos.

Se trata de las ayudas de movilidad complementarias a las concedidas por la Unión Europea y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco comunitario Erasmus+.

Se destinan a alumnos matriculados en la ESDIR con el objetivo de financiar de manera parcial los gastos derivados de parte de sus estudios o prácticas en países europeos.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los alumnos que durante el curso 2024/2025 hayan sido seleccionados por la ESDIR como estudiante Erasmus y aceptados por la institución o empresa europea donde realicen sus estudios o prácticas.

La cuantía máxima individualizada de las ayudas será de 1.215 euros para el alumnado que se acoja al programa de movilidad para estudios y de 520 euros para los que se acojan a periodos de formación práctica.

La cuantía total que destina la Consejería de Educación y Empleo a estas ayudas es de 30.000 euros y el plazo para solicitarlas comienza el 1 de septiembre y finaliza el 17 de septiembre de 2025.

Los estudiantes podrán presentar las solicitudes en la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa.

Las becas Erasmus+ para estudios tienen como objetivo permitir que los alumnos se beneficien educativa, lingüística y culturalmente de la experiencia del aprendizaje en otros países europeos.

Por su parte, las ayudas Erasmus+ para prácticas contribuyen a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al tiempo que adquieren experiencia laboral.