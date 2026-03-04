Archivo - Centro Especial de Empleo - DFA - Archivo

LOGROÑO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Convocadas subvenciones para contratación indefinida de personal en unidades de apoyo de los Centros Especiales Empleo. El Boletín Oficial de La Rioja publica esta convocatoria para la que se destinan 200.000 euros y a través de la cual, el Gobierno de La Rioja muestra una vez más su firme compromiso con el impulso de unas sólidas políticas activas de empleo, el fomento de un mercado laboral de calidad, así como la garantía y la apuesta por la igualdad de oportunidades.

Las unidades de apoyo de los Centros Especiales de Empleo están integradas por equipos multidisciplinares formados por especialistas en numerosas áreas, como psicólogos, trabajadores sociales, preparadores laborales, educadores sociales y fisioterapeutas, entre otros. Su función es prestar apoyo de forma individualizada para lograr la independencia o autonomía de la persona trabajadora con discapacidad en su puesto de trabajo, su plena integración en la plantilla y su bienestar personal.

La contratación de estas personas en las unidades de apoyo permitirá desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación del trabajador del Centro Especial de Empleo al puesto de trabajo, a las nuevas tecnologías y a los procesos productivos, así como asistirles en el proceso de incorporación al mercado laboral ordinario, entre otras funciones.

El plazo para presentar las solicitudes de estas ayudas comienza este miércoles, 4 de marzo y se prolongará durante quince días laborales. Todos los trámites necesarios para podrán realizarse a través de la oficina electrónica del Gobierno de La Rioja.