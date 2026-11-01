Convocado el concurso de diseño del cartel de las XXXI Jornadas Gastronómicas de la Verdura

Cartel año anterior - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha abierto el plazo de presentación de propuestas para participar en el concurso de diseño del cartel anunciador de las XXXI Jornadas Gastronómicas de la Verdura, que la 'Ciudad de la Verdura' celebrará del 16 al 25 de abril de 2027.

El certamen tiene como finalidad elegir la imagen oficial de uno de los acontecimientos más importantes del calendario turístico, gastronómico y cultural de la ciudad, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

En este concurso pueden participar todos los artistas y diseñadores que lo deseen, sin limitación en el número de obras presentadas.

También podrán concurrir menores de edad a través de sus representantes legales, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Los trabajos deben ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en otros concursos ni utilizadas previamente como imagen de otros eventos. Podrán presentarse tanto en formato físico como digital y deberán adaptarse a unas dimensiones aproximadas de 46,5 x 65 centímetros, en disposición vertical.

El diseño deberá incluir obligatoriamente los textos "XXXI Jornadas Gastronómicas de la Verdura" y "Calahorra. Fiesta de Interés Turístico Regional. Del 16 al 25 de abril de 2027", además de imágenes de verduras cultivadas en Calahorra, entre ellas la coliflor, e incorporar la imagen corporativa facilitada por la Concejalía de Turismo.

El plazo de presentación de propuestas permanecerá abierto hasta las 23,59 horas del 3 de diciembre de 2026. Se podrán entregar presencialmente en el Centro cultural Deán Palacios, remitirse por correo o transporte o enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: turismo@calahorra.es.

El concurso contempla un premio único de 800 euros brutos para el cartel ganador, que se convertirá en la imagen oficial de las XXXI Jornadas Gastronómicas de la Verdura.

El jurado valorará aspectos como la originalidad y creatividad, la calidad artística, la vinculación con las jornadas y la ciudad de Calahorra, el impacto visual y la adaptabilidad de la obra a diferentes soportes de difusión.

Las bases completas y la documentación necesaria para participar están disponibles en la página web municipal (www.calahorra.es).