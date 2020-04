Andreu afea al PP "haber cruzado una línea" al "usar los fallecidos" del COVID-19 para ataque político

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afeado este jueves al Partido Popular de la comunidad el "haber cruzado una línea que nunca debería haberse pasado" al "utilizar a los fallecidos" por el COVVID-19 en residencias de mayores para lanzar un ataque político.

Así lo ha afirmado Andreu en una comparecencia ante los medios, vía 'streaming', en la que ha respondido a la presentación, ayer, por parte del PP riojano, de un escrito ante el fiscal general de la comunidad para la investigación de los fallecimientos por coronavirus en las residencias de mayores de la región, por un posible delito de omisión de socorro.

"Es inconcebible", ha afirmado la presidenta de La Rioja, quien ha defendido el trabajo de los profesionales "sanitarios y sociosanitarios" de la comunidad "que, literalmente, se están dejando la piel" en un momento de una crisis sanitaria "sin precedentes en la región, en España y en todo el mundo".

Por eso, ha lamentado la "deslealtad" que, a su juicio, han mostrado los 'populares' riojanos, a los que ha criticado que "no vale decir que este escrito a la Fiscalía se ampara en uno similar a la Fiscalía General del Estado". "Si es así -se ha preguntado- porqué no se ha presentado en Murcia, Andalucía o, ni siquiera en Madrid".

En este sentido, la mandataria regional ha recalcado que "desde el primer momento de esta crisis, no he malgastado ni un segundo en la crítica política", con "todo el esfuerzo de este Gobierno", ha añadido, "centrado en reforzar las actividades sanitarias y en salvar vidas, porque demasiados estragos está causando ya esta pandemia".

Ha destacado, así, el "apoyo" de otras formaciones de todo tipo, como Ciudadanos, Izquierda Unida, sindicatos o empresas, que "solamente ha roto el PP de La Rioja". "No voy a consentir -ha subrayado frente a ello- que se lancen sospechas infundadas sobre el trabajo ejemplar de los profesionales o que se les ponga en duda"".

Andreu ha insistido en que la actitud del PP de La Rioja es "de deslealtad absoluta con el Gobierno regional, con todos los riojanos, con la región, una actitud que desmerece el tremendo sacrificio que están haciendo todos los ciudadanos con el confinamiento", al tiempo que ha recalcado que "ninguna amenaza va a amedrentar a este Gobierno en su lucha por salvar vidas".

"Vamos a seguir siendo tenaces, tomando decisiones y adaptándonos a la situación, que va cambiando a cada momento. Los que peor lo están pasando son los más frágiles y por eso, vamos a emplear todos nuestros recursos en las residencias. No es el momento del oportunismo político, no vamos a perder ni un segundo más en ello", ha asegurado.

Andreu ha afirmado que "estamos dispuestos a escuchar y a aceptar la crítica política, pero no a tolerar la irresponsabilidad de lanzar sospechas injustificadas a quienes en estos durísimos momentos están trabajando, dejándose literalmente la piel".

Unas sospechas, por cierto, que la presidenta ha atribuido "a ataques de la extrema derecha que hay dentro del PP", un partido, ha aseegurado, "en el que sé que hay gente que no está de acuerdo con este extremismo".

En esta misma línea política ha enmarcado la carta de la alcaldesa 'popular' de Autol pidiendo el traslado a hospitales de los mayores enfermos en la residencia de la localidad, algo que, ha dicho, "corresponde determinar a la autoridad sanitaria, no a los políticos".

En todo momento ha defendido la presidenta riojana la gestión de su Gobierno ante la crisis del coronavirus, en la que "siempre hemos sido solventes, hemos evitado la saturación en hospitales y en cuidados intensivos y hemos, así, salvado muchas vidas", incluso contando ahora con la capacidad para acoger a enfermos de otras zonas, como Soria.

Especialmente, en el caso de las residencias de mayores, Andreu ha destacado que "se ha hecho una labor extraordinaria en coordinación y gestión, siguiendo todas y cada una de las instrucciones y protocolos de Sanidad y de la OMS", e, incluso, "tomando decisiones con las que nos hemos adelantado a los acontecimientos y que han sido alabadas desde distintos estamentos".

Ha recordado, en esta línea, "que se ha equipado poco a poco hasta llegar a todos los trabajadores de los centros; se ha reforzado el número de geriatras y enfermeras en Atención Primaria para acudir a las residencias; se ha colaborado estrechamente con la UME para la desinfección y sectorización en todos los centros; y se ha creado el mando único".

En este caso en concreto, ha incidido en que "la creación de este mando único se ha decidido en un momento en el que hemos entrado en una nueva etapa, en la que se van a hacer tests masivos en residencias, tanto a residentes como a trabajadores, lo que implica un nuevo protocolo, igual que se está haciendo en otras comunidades y por parte del Gobierno de España".

Por último, se ha referido la presidenta a un tuit lanzado ayer por el PP y que ha atribuido "a una nota que me pasaron durante el Consejo de Gobierno, haciendo referencia a la línea argumental del PP y del sindicato CSIF, sobre ceses en centros de mayores", un tema en el que "confiaba que no se iba a sobrepasar la línea, pero no ha sido así", y ante lo que, para finalizar, Andreu ha apelado "a tener todo el esfuerzo concentrado" en el aspecto sanitario de la crisis.