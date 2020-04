Coronavirus.- Una guía municipal recoge recursos de atención a víctimas de violencia de género durante el confinamiento

LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una guía, elaborada por el Ayuntamiento de Logroño, responde a preguntas básicas sobre la violencia de género y recuerda los recursos de atención a las víctimas, un colectivo, como ha recordado este jueves la concejala de Igualdad, Eva Tobías, "especialmente vulnerable en estos tiempos de confinamiento".

Como ha apuntado Tobías, "las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo".

"Es por ello, que en tiempos de pandemia, el Gobierno ha decretado como servicios esenciales aquellos relacionados con el apoyo, la asistencia y protección de las víctimas de violencia de género", ha recordado la edil.

Por eso, Tobías ha señalado que "el Ayuntamiento de Logroño se ha unido así a diferentes campañas como la lanzada por el Ministerio de Igualdad: 'Estamos contigo. La violencia de género la paramos unidas' dirigida a las víctimas de violencia de género especialmente durante el periodo de confinamiento".

Este Plan de seguridad para víctimas de violencia de género cuenta con el sello de la Asociación de Lectura Fácil "y nace de la colaboración interinstitucional, al haber sido cedida a nuestro Ayuntamiento por el Instituto Canario de Igualdad para su adaptación y difusión local".

En este sentido, Eva Tobías ha recalcado que "ante una pandemia mundial tenemos que unir todos los recursos para no dejar a nadie atrás, para reforzar la seguridad de las mujeres y menores que están expuestos a la violencia de género".

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño ha detallado que "este plan se presenta a modo de guía y responde a cuatro preguntas básicas de interés para las mujeres que se encuentran en esta situación"

En concreto, se pregunta "¿Qué hacer para protegerme si convivo con mi maltratador durante la cuarentena?; ¿Qué hacer para abandonar el domicilio de forma segura si no puedo soportar la situación?; ¿Qué hacer si no convivo con el maltratador, pero sigue acosándome o hay menores cuya custodia compartimos?; y ¿Qué hacer si sospecho que una mujer de mi familia o vecindario está siendo maltratada durante la cuarentena?"

Son "pautas muy sencillas", ha afirmado la concejala, quien ha detacado, igualmente que se recogen los recursos básicos de asistencia, atención e información y emergencia para víctimas de violencia de género "que continúan trabajando durante el estado de emergencia y están a su disposición las 24 horas todos los días de la semana".

Asimismo, ha señalado que en el Plan de seguridad se recogen dos recursos municipales del Ayuntamiento de Logroño, imprescindibles en esta labor, como son el Servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, atendido por trabajadoras sociales, las 24 horas, todos los días del año, a través del teléfono 900101555; y la Unidad de Convivencia e Intermediación de la Policía Local, que cuenta con los teléfonos 618273585 y 941277077, a fin de atender, detectar y controlar situaciones de riesgo de mujeres víctimas de violencia de género (activos las 24 horas, todos los días del año).

Tobías Olarte ha remarcado que, gracias a la colaboración del Gobierno de La Rioja y a la Delegación del Gobierno en La Rioja, a estos recursos municipales se unen los de ámbito autonómico, como el 112, que activa todos los recursos de atención psicosocial de urgencia y en su caso la Red de alojamiento de mujeres; el Teléfono de información a la mujer (900711010), el Centro Asesor de la Mujer (941295550), que ofrece atención psicológica, orientación y apoyo psicológico y atención social sobre recursos específicos; y las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito (941296365), que tiene como objetivo proteger y defender los derechos de la víctima.

También ofrece los recursos estatales, como el teléfono 016, el correo 016-online@mscbs.24, la aplicación Alercops para enviar una alerta a la policía con la localización de la llamada, y los teléfono 091 de Policía Nacional y 062 de la Guardia Civil están recogidos en este plan, a modo de guía "con el fin de recordar a las víctimas de violencia que no están solas".

Por último, la concejala de Igualdad ha apuntado que este Plan "aclara que la violencia de género no se limita a la agresión física y que contempla también la violencia psicológica y las amenazas; y se informa de en estos casos no se considera abandono de hogar el salir huyendo del domicilio, por lo que no pierde ningún derecho ni tampoco se considera motivo de sanción durante el confinamiento, dado que la salida del domicilio en casos de violencia machista está contemplada dentro del Real Decreto de Alarma".

Ha señalado que, aunque aún no se tienen los datos definitivos, sí que se ha apreciado un aumento de las llamadas durante el confinamiento, mientras que ha apuntado que, por parte de la Policía Local, se está haciendo seguimiento en este momento a 78 víctimas.

Por eso, la concejala ha subrayado que "la violencia de género no es un problema privado sino que es un problema que afecta a toda la sociedad".

"Todas las personas del entorno de la víctima pueden dar la voz de alarma aunque no haya agresiones físicas. Tanto si hay agresión como si no la hay y se cree que la víctima está en peligro de ser agredida, se puede llamar al 112 y a todos los teléfonos ya mencionados. Además, estas llamadas y avisos al 112 se pueden hacer de forma anónima", ha finalizado.