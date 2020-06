Coronavirus.- La Rioja solicita a Sanidad el acceso a la Fase 3 de la desescalada

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha remitido al Ministerio de Sanidad la información requerida para poder acceder a la Fase 3 del proceso de desescalada, según establece el Plan de Transición hacía la Nueva Normalidad del Gobierno de España.

El acceso a esta nueva fase sería efectivo a partir del próximo lunes, 8 de junio.

Requeridos a todas las comunidades que han pedido el cambio de fase, estos informes aportan diferentes datos sobre la evolución del COVID-19 en La Rioja en los últimos días.

La información incluida contempla el punto de vista epidemiológico (nuevos casos detectados, diagnóstico temprano, etc.), asistencial (camas de agudos y UCI ocupadas por casos confirmados, pruebas realizadas, etc.) y la disponibilidad de recursos (EPI, medicación, etc.), entre otros.