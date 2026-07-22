Corte nocturno este jueves por la noche en la AP-68, sentido Zaragoza, en el entorno de Logroño

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LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

SOS RIOJA 112 informa del corte nocturno en la AP-68, sentido Zaragoza, para este jueves y la madrugada del viernes, en el entorno de Logroño. Será, aproximadamente, entre las 22,00 horas de mañana y hasta las 06,00 horas del viernes.

La afección será entre los peajes de Navarrete/Fuenmayor y Logroño, sentido Zaragoza. Todo el tráfico se desviará por el peaje de Navarrete.

Se realizará un corte de carril rápido inicialmente y cuando esté presente la patrulla 'PGC' se señalizará y cerrará al tráfico, desviando todo el tráfico por el peaje de Navarrete hacia la A-12 / LO-20, pudiendo reincorporarse a la AP-68, sentido Zaragoza, en el peaje de Logroño.