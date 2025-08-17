Un cortometraje sobre la presencia de neandertales en el actual territorio de La Rioja, en Notodofilmfest

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Antes del vino, antes de las ciudades, La Rioja era un territorio salvaje. Así empieza el documental 'Rioja Neanderthalensis', un cortometraje sobre la presencia de neandertales en la actual región de La Rioja seleccionado para participar en Notodofilmfest.

La Rioja Neanderthalensis está dirigido por Antonio Miguel Moreno Hidalgo y combina la historia con la inteligencia artificial. El resultado participará en la 23 edición de Notodofilmfest, tal y como ha trasladado Studio Creative 21.

Los trabajos que participan en este festival, y resultan ganadores, pueden ser preseleccionados por la Academia de Cine para los Premios Goya 2026.