El cortometraje 'Tristes tigres' triunfa en el XXVI Festival '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra' con 2 premios

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un teatro Ideal completo ha sido el escenario en el que se han entregado los premios a los ganadores de la vigésima sexta edición del Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra! y se ha rendido un cariñoso homenaje a Alberto San Emeterio, actor calagurritano del grupo de teatro local 'La Canilla', fallecido este año.

El cortometraje 'Tristes tigres', dirigido por Adán Pichardo, ha sido el triunfador de la noche con 2 premios: el del Jurado, dotado con 2.000 euros, que ha recogido el propio director, y el de mejor actor menor de 30 años, que ha recaído en Alan Miranda. El joven actor de 13 años ha subido a por su premio, cuyo importe es de 400 euros.

El galardón del 'Público' por valor de 800 euros ha recaído en el cortometraje 'Piruletas' del director Carlos Martínez y José Cánovas se ha llevado el premio a la dirección menor de 30 años por su obra cinematográfica '21 de octubre'. Dotado también con 800 euros.

El actor Tristán Ulloa por su papel en el cortometraje 'La fuerza', codirigido por Cristina y Mª José Martín, y Alba Flores por su interpretación en 'Malegro de verte', de la directora y actriz Nüll García, han sido distinguidos como el mejor actor y la mejor actriz. Los dos premiados que no han podido asistir a la gala han agradecido esta distinción a través de un vídeo que se ha proyectado en el teatro. Cada uno recibirá 400 euros.

El premio a la mejor actriz menor de 30 años, de 400 euros, se ha entregado a Victoria Cerrada, por su actuación en el cortometraje 'Mamie' del director Pedro Tamames.

A la gala, presentada por la actriz calagurritana Mª José Garrido, han asistido la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; la vicepresidenta primera del Parlamento de La Rioja, Mª Teresa Antoñanzas; el director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, y el concejal de Juventud, Iván Jiménez, entre otras autoridades.

La música también ha estado presente en esta velada de cine con la pianista de Calahorra Ángela Irisarri y la cantante Mª José Garrido. De nuevo, el teatro Ideal se ha vestido de gala para acoger esta ceremonia de clausura del XXVI Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra!, que ha vivido su momento más emotivo con el homenaje póstumo a Alberto San Emeterio, actor calagurritano y miembro del jurado de este festival fallecido en mayo de 2025.

El Ayuntamiento de Calahorra organiza este certamen con la colaboración del Instituto Riojano de la Juventud del Gobierno de La Rioja y la asociación ACTIBA, así como la ayuda de todas las personas que participan en el jurado. Este año se han presentado un total de 952 cortometrajes.