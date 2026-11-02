Creada una plataforma riojana para ayudar a las víctimas de Urda

Dos grúas trabajan para retirar los vagones de los trenes accidentados, a 30 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

LOGROÑO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una plataforma solidaria creada en La Rioja ofrece desde hoy apoyo psicológico y acompañamiento gratuitos a quienes viajaban en los trenes accidentados en Urda (Toledo) el 28 de octubre, a sus familias y a las personas cercanas, vivan donde vivan. Se llama Ayuda Víctimas y ya se puede pedir ayuda en ayudavictimas.es/urda.

"El problema empieza cuando se apagan los focos", ha señalado a través de una nota de prensa, para indicar que "después llega lo más largo: el duelo, el insomnio, la depresión, el miedo a volver a subir a un tren".

"Los servicios públicos de salud mental atienden una demanda muy alta y, según Infocop, el medio del Consejo General de la Psicología, la primera cita de psicología puede tardar de 3 a 6 meses. Ayuda Víctimas quiere sumar en ese tiempo, como complemento y nunca en sustitución de la atención pública".

En Ayuda Víctimas, quien necesita apoyo deja en la web un nombre o alias y un teléfono o correo, e indica su situación (si viajaba en el tren, si es familiar). La plataforma le propone varios psicólogos o acompañantes voluntarios y la persona elige con quién hablar: en persona, por videollamada o por teléfono. Ahí comienza un seguimiento continuo mientras lo necesite.

La atención psicológica la prestan solo profesionales colegiados; los voluntarios sin titulación se limitan a acompañar, y ante cualquier riesgo se deriva al 112 o al 024. Todo es gratuito: nadie cobra y la plataforma no pide ni acepta dinero.

Sara Losantos, presidenta de la Fundación Mario Losantos del Campo, especializada en la gestión del duelo, explica por qué la plataforma no fija plazos, aunque mucha gente los busque:

"El duelo es una abstracción. Nosotros no tratamos el duelo: tratamos a personas en duelo, y cada una lo vive a su manera. Hay quien necesita ayuda desde los primeros días y quien la necesita más adelante, y entonces tiene que encontrar a alguien al otro lado".

Desde La Rioja, y abierta a Adamuz. La plataforma extiende la misma ayuda a los afectados por el accidente de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero de 2026, de la mano de su asociación de víctimas. Puede consultarse toda la información en ayudavictimas.es/adamuz.

"Cuando se apagan los focos empieza otra parte igual de dura. Desde Logroño hemos querido montar algo sencillo: que cualquier persona afectada pueda pedir ayuda en un minuto, elegir con quién hablar y sentirse acompañada el tiempo que lo necesite", ha señalado Javier Salcedo, impulsor de Ayuda Víctimas.

Si quieres ayudar: regístrate en la plataforma como voluntario: ayudavictimas.es. Si necesitas ayuda ahora: emergencias, 112 · pensamientos de hacerse daño, 024 (gratuito, 24 horas) · familias de los afectados de Urda, 900 122 112 (Sanidad de Castilla-La Mancha).

SOBRE AYUDA VÍCTIMAS

Iniciativa solidaria y sin ánimo de lucro de apoyo psicológico y acompañamiento a personas afectadas por accidentes y emergencias, que hoy atiende a Urda y Adamuz y quiere llegar a otras emergencias. La impulsa el logroñés Javier Salcedo, directivo con trayectoria en empresas tecnológicas y de consultoría como Accenture, Arsys, Ionos, Walhalla, Bosonit, SDi y SDG.

Salcedo llevaba tiempo queriendo ayudar en este tipo de desastres: tras el accidente de Urda ha puesto en marcha Ayuda Víctimas en solo tres días, apoyándose en agentes de inteligencia artificial, fiel a su enfoque 'AI for Good' (la inteligencia artificial al servicio de las personas). Cuenta con el soporte de su startup Vibe Lab (Logroño), responsable provisional mientras la iniciativa se incorpora a una entidad sin ánimo de lucro.

La web incluye un acompañante virtual que orienta a cualquier hora: siempre se presenta como inteligencia artificial y deriva a personas y a los teléfonos oficiales.