Las directoras generales Marta Gómez, Tania Sáenz y la gerente del SERIS, Begoña Ganuza, con los carteles de la campaña - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros entornos digitales se han convertido en un lugar en el que, también, se ejerce la violencia machista; y el crecimiento de la violencia digital contra la mujer ha dejado en La Rioja, este año, 113 expedientes.

La directora general de Servicios Sociales, e Instituto de la Igualdad, Marta Gómez, ha informado hoy en rueda de prensa de los actos que se celebrarán alrededor de la conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Este año, ha relatado, la campaña institucional pone el foco en la violencia digital. Y es que las redes sociales, Internet y las nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial, "han abierto nuevos espacios en los que la violencia contra las mujeres puede reproducirse y además se amplifica".

En este sentido, la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, ha destacado "la creciente presencia en materia de violencia digital".

Durante este año, las Oficinas de Asistencia a la Víctima al Delito han registrado 99 expedientes con presencia de violencia digital; mientras que en el Servicio de Atención a Víctimas de Agresión Sexual se han identificado catorce expedientes.

"Estas situaciones pueden producirse a través de las redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros entornos digitales y requieren una intervención especializada por parte de todos nuestros servicios", ha indicado.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha relatado Gómez, es una fecha que permite "visibilizar esta realidad", además de "dar a conocer los recursos públicos disponibles y recordar la importancia de la prevención y de la atención a las víctimas".

Ha puesto el acento en la necesaria "coordinación entre los distintos servicios del Gobierno de La Rioja", porque, ha dicho, "la violencia de género no puede abordarse desde un único ámbito" y "requiere una respuesta conjunta de los servicios sociales, sanitarios y de emergencias y de justicia".

"Nuestro objetivo", ha dicho, "es que cualquier mujer que esté sufriendo violencia pueda encontrar una respuesta profesional, cercana y adaptada a sus necesidades, independientemente de dónde resida y de si ha decidido presentar una denuncia o no".

Este año, ha informado la directora general de Servicios Sociales, se ha organizado un programa de actividades que incluye iniciativas educativas culturales formativas y de sensibilización.

El acto institucional se celebrará el 25 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en el Parlamento de La Rioja dedicado a la violencia digital y a las redes de apoyo a las víctimas.

Contará con representantes de la Asociación Pantallas Amigas, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que compartirán su experiencia en prevención y atención a estas nuevas manifestaciones de violencia.

Además, se ha impulsado la tercera edición del concurso de fotografía del 25N, encaminado también a la violencia de género digital; la iniciativa educativa Mariposas a Volar; materiales de prevención dirigidos a adolescentes; talleres sobre buen trato y corresponsabilidad; y diferentes actividades por toda La Rioja.

"Todas ellas responden a una misma finalidad, promover relaciones basadas en el respeto y sobre todo contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres desde edades tempranas", ha dicho.

HASTA 557 CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Sáez ha puesto el acento en el trabajo que se realizan los servicios especializados en la atención, intervención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género.

Su objetivo, ha relatado, es ofrecer una atención integral que abarque no sólo el asesoramiento jurídico, sino también el apoyo psicológico, social y laboral, así como el acompañamiento durante todo el procedimiento judicial y el proceso de recuperación de las víctimas.

De los 557 casos de violencia contra las mujeres atendidos este año, 446 corresponden a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) (416 por violencia en la pareja o expareja y treinta por otras violencias) y 111 al Servicio de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (SAVAS).

El Servicio de Atención a Víctimas ha desarrollado, para el conjunto de personas atendidas, 14.619 actuaciones psicológicas, jurídicas, sociales, laborales y de acompañamiento. Entre las mujeres atendidas por violencia contra las mujeres, un 68 por ciento ha interpuesto denuncia.

"La atención no depende de que la mujer haya denunciado: los recursos de asesoramiento y acompañamiento están disponibles para ayudarla a tomar decisiones y avanzar en su recuperación", ha afirmado Sáez.

Entre enero y octubre, los Puntos de Encuentro Familiar atendieron a 136 familias en contextos de violencia de género, con 184 niños y niñas; el programa RESET atendió a 37 menores por distintas situaciones de maltrato o violencia sexual y realizó 309 intervenciones. La Red Vecinal prestó apoyo a 101 mujeres y desarrolló 2.230 actuaciones.

La gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, Begoña Ganuza, ha destacado la importancia que tiene el sistema sanitario en la prevención, detección y atención a las mujeres que sufren violencia de género.

"Estamos hablando de un problema de salud pública que tiene consecuencias muy importantes sobre la salud física, psicológica, sexual y reproductiva en las mujeres, pero también sobre sus hijos e hijas", ha dicho.

Ha relatado cómo, en muchas ocasiones, "las mujeres que están viviendo una situación de violencia acuden al centro de salud por síntomas físicos o emocionales, sin expresar lo que realmente les está ocurriendo" y, por eso, 2Atención Primaria desempeña un papel fundamental".