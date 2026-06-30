'De CRIANZAS con ESENCIA RIOJA' en la calle San Juan de Logroño se traslada al viernes, 3 de julio

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

'De CRIANZAS con ESENCIA RIOJA' en la calle San Juan de Logroño se traslada del jueves 2 al viernes 3 de julio para evitar que coincida con el partido que la selección nacional de fútbol disputará contra Austria. Así lo han decidido la agrupación bodeguera y la Asociación de la Zona de San Juan, que ya lo han comunicado directamente a los 1.000 inscritos que agotaron las entradas en apenas dos días.

"Movemos la fecha para que puedas disfrutar el jueves del partido de la selección española en el mundial y lo celebres con nosotros el viernes en la zona de San Juan", dice la comunicación enviada, aclarando que el código QR que recibieron es válido aunque haya cambiado la fecha.

El día del evento habrá diversos puntos de recepción de participantes en las entradas de las calles de la zona de San Juan donde, presentando el código QR en formato papel o vía móvil, obtendrán 3 monedas que deberán entregarse en el establecimiento para "abonar" el vino que consuman.

La experiencia, que se podrá disfrutar a partir de las 20,00 horas, estará amenizada con música en directo.

Los 18 establecimientos que participan en la actividad tendrán en su exterior un distintivo para facilitar su identificación, así como una pizarra en el interior con los vinos que se pueden degustar en esta actividad, aunque en los puntos de acceso también se podrá conocer el listado de bares y vinos escaneando un QR.

La iniciativa responde a la estrecha relación que las bodegas de ESENCIA RIOJA mantienen con la hostelería, donde sus vinos tienen gran presencia y notoriedad y se erigen como el mayor embajador y el principal canal de comercialización de Rioja.

La agrupación también quiere poner en valor la emblemática categoría de 'Crianza', que ha sido un estilo de vino distintivo de nuestra Denominación, especialmente en el mercado nacional.