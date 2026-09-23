Cruz Roja cerró la cuarta jornada festiva con 17 personas atendidas y ningún traslado

Operativo frente a la Plaza del Toros - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los dispositivos de Cruz Roja establecidos al efecto de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2026 cerraron ayer, martes 22 de septiembre, la cuarta jornada con diecisiete personas atendidas y ningún traslado.

Tal y como ha informado Cruz Roja, su operativo en las fiestas mateas acumula ya 158 asistencias, de las que 31 han precisado traslado a un centro sanitario.

Ayer, durante la suelta de vaquillas fueron atendidas cinco personas. De ellas, cuatro eran participantes en el festejo y un quinto era un espectador que precisó asistencia por enfermedad común. Ninguna de las atenciones requirió traslado a un centro sanitario.

La actividad desarrollada en el Puesto de Primeros Auxilios de la Plaza del Mercado transcurrió sin incidencias relevantes. En cuanto al Concurso de Calderetas, fueron atendidas dos personas, sin que fuese necesario su traslado a un centro sanitario.

En el recinto ferial se atendió a dos personas, ambas dadas de alta en el lugar tras recibir asistencia. Y durante la feria taurina fueron atendidas cuatro personas, sin necesidad de traslado a un centro sanitario.

El concierto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento se desarrolló sin incidencias reseñables para el dispositivo sanitario. Con respecto al resto de atenciones, corresponden a movilizaciones de SOS Rioja para atenciones en vía pública y domicilios.