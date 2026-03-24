Cruz Roja logra la inserción laboral de 321 personas en La Rioja durante 2025

Presentación de los datos de 2025 del Plan de Empleo de Cruz Roja en La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de empleo de la Cruz Roja en La Rioja han facilitado la inserción laboral de 321 personas a lo largo de 2025, según ha destacado el responsable del Plan de Empleo de la entidad, Diego Alonso, que ha añadido que, además, se atendieron a 1.781 personas demandantes de trabajo.

Ha sido en una comparecencia de prensa, en la que junto a Alonso, han participado la presidenta de Cruz Roja en la región, María Eugenia González, la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz, y el director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide.

Ha apuntado que el plan de Empleo "tiene un objetivo muy claro, como es acompañar a las personas que tienen mayores dificultades de acceder al mercado de trabajo y ayudarles a encontrar una oportunidad de empleo".

Alonso ha puesto en valor la atención a 1.781 personas dentro de los programas de empleo en La Rioja, así como que 321 han logrado acceder a un puesto de trabajo. En este sentido, ha explicado que trabajan en "sectores muy diversos, principalmente en servicios, con actuaciones muy ligadas también a las formaciones que hacemos dentro del área de empleo, tanto en temas de hostelería, tanto en temas de limpieza, así como en grandes superficies y diferentes comercios".

Además, ha indicado que "también tenemos bastantes intervenciones en el sector de la industria con temas de logística, con temas de instalación de placas solares, mantenimiento de instalaciones eléctricas, climatización", para destacar que "nos adaptamos a las demandas tanto de las personas participantes que acuden a los proyectos de empleo como a las necesidades que nos está presentando el mercado de trabajo".

ITINERARIO INTEGRALES DE EMPLEO

Por otra parte, se ha referido a que todas las personas que han acudido a Cruz Roja -se estima que alrededor del 12 por ciento de las personas desempleadas en La Rioja han acudido a la entidad en 2025- "les hemos ofrecido orientación laboral, formación y acompañamiento en su proceso de búsqueda de empleo". Esta labor ha sido posible gracias al apoyo de un equipo integrado por 11 técnicos y técnicas de empleo y 15 personas voluntarias.

"Uno de los elementos claves de nuestro trabajo son los itinerarios integrales de empleo, en los que han participado más de 550 personas en este año", ha apostillado, para explicar que se trata de "procesos intensivos que combinan orientación, formación y contacto directo con empresas y que logran tasas de inserción superiores al 45 por ciento".

A ello, ha unido Alonso que "otro aspecto fundamental es la colaboración con las empresas" que en 2025 ha cifrado en 224, con las que se han establecido 455 alianzas, que "nos permite conectar a las personas que participan en los programas de empleo con oportunidades reales de empleo".

Los perfiles más habituales, ha resaltado el responsable del programa de Empleo han sido personas mayores de 45 años; desempleados de larga duración; jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil; mujeres víctimas de violencia de género o con especiales dificultades; y personas inmigrantes, refugiadas o con discapacidad.

La presidenta de la entidad, por su parte, ha asegurado que para Cruz Roja "el empleo es una de las herramientas más importantes para mejorar la vida de las personas", ya que "tener un trabajo significa estabilidad, oportunidades y autonomía". De ahí, que haya reseñado que "desde hace años, acompañamos a quienes encuentran más dificultades para acceder al mercado laboral".

APOYO INSTITUCIONAL

El programa de empleo en La Rioja ha contado con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. Con el Gobierno de La Rioja se han desarrollado los proyectos 'Activando Capacidades' y 'Espacios de Búsqueda de Empleo para Jóvenes', financiados respectivamente por la Consejería de Salud y Políticas Sociales (a través del IRPF autonómico) y la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud.

Alcaide ha destacado la importancia de estos programas para mejorar la empleabilidad juvenil. "El acceso al empleo es clave para la autonomía y la emancipación de los jóvenes. Programas como este ayudan a mejorar su empleabilidad y a acercarles al mercado laboral con más oportunidades".

Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño también ha colaborado mediante su convocatoria para el desarrollo de acciones de fomento de la inserción sociolaboral. La concejala de Servicios Sociales ha indicado la importancia de la colaboración entre instituciones y entidades sociales.

"Desde el Ayuntamiento de Logroño tenemos la firme creencia de que una inserción laboral es la clave para una inserción social plena. Por eso se trabaja por poner todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que así sea, con contribuciones económicas y de todo tipo a los programas que desarrollan entidades tan importantes como Cruz Roja, así como los programas propios como el Programa Concilia", ha concluido Sainz.

Los perfiles más habituales han sido: Personas mayores de 45 años. Desempleados de larga duración. Jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil. Mujeres víctimas de violencia de género o con especiales dificultades. Personas inmigrantes, refugiadas o con discapacidad. De las personas participantes en itinerarios: 384 personas, un 70% de las atendidas, han recibido formación. Más de un 45% ha encontrado un empleo. Durante los años más duros de la crisis económica, Cruz Roja reforzó significativamente su intervención para hacer frente al aumento del desempleo. Aunque el contexto laboral ha mejorado, la organización mantiene su compromiso con la igualdad de oportunidades y continúa desarrollando su Plan de Empleo para favorecer la inserción laboral de los colectivos más vulnerables en La Rioja.