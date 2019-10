Cs critica la "improvisación" del cambio de sentido en la calle Guardia Civil "sin contar con vecinos y comerciantes"

Publicado 04/10/2019 10:46:39 CET

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS)

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, ha criticado la "improvisación" del equipo de Gobierno municipal al decidir cambiar de sentido la calle Guardia Civil "sin contar con los vecinos ni los comerciantes y ni siquiera con los grupos políticos". Para Cs una decisión como ésta "debe contar con consenso" y "no ha sido así".

Julián San Martín ha realizado estas declaraciones en la propia calle afectada junto con los concejales de su grupo, Rocío Fernández e Ignacio Tricio, y ha indicado que este cambio "no se entiende muy bien para qué sirve porque ni siquiera sabemos si luego querrán peatonalizar la calle".

Aún así, ha continuado, "es algo que no se puede hacer así, de un día para otro, sino que debe contar con todos porque se nos llena la boca de querer ayudar a los vecinos pero quizás esta decisión no lo hace".

"Si queremos maltratar al comercio de ciudad, el PSOE lo está haciendo bien no contando con ellos en decisiones tan importantes".

Además, también se ha referido al cambio de nombre de la calle Gran Vía del Rey Don Juan Carlos I a Gran Vía Juan Carlos I, "no vamos a entrar en valoraciones técnicas pero esta decisión afecta a miles de personas que viven allí y a numerosos comercios que van a tener que cambiar muchas cosas por este cambio de nombre".

"Han cambiado el nombre de esa calle pero siguen sin hacerlo en las ocho calles que quedan por la Memoria Histórica y que, seis de ellas, son aledañas a la Gran Vía como Antonio Sagastui, Alferez Provisional, García Morato, Jorge Vigón, Víctor Pradera... "si hay que cambiarlas por la ley de Memoria Histórica, habla con los grupos políticos porque venden diálogo y consenso y estamos viendo que no es así".

Algo que para San Martín se demostró en el pleno municipal de ayer con Avenida de la Sierra "no quieren hacerlo y no sabemos muy bien porqué" o con la celebración en 2021 del V Centenario por San Bernabé. "Todos los grupos políticos, incluido el PSOE, votaron a favor de contar con un gerente o comisario que dirigiera con todos los ciudadanos y empresas para conseguir patrocinios para este evento, pero este PSOE parece diferente al de entonces y ahora solo buscan excusas para decirnos que no".