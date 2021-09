Cs La Rioja tramita expediente sobre lo ocurrido en el pleno en el que dos ediles dejaron el Grupo Municipal de Logroño

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos de La Rioja está tramitando un expediente informativo sobre lo ocurrido en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Logroño de este mes de septiembre, celebrada el pasado día 2, en la que dos de sus concejales -Marisa Bermejo y Javier Garijo- abandonaron el Grupo Municipal 'naranja' y el partido, para pasar a ser ediles no adscritos.

En ese pleno, la aún concejala de Cs Rocío Fernández exhibió un cartel en el que, dirigido a sus excompañeros, se leía la palabra 'tránsfugas'. Un hecho que, tras tres avisos del presidente de la sesión, le valió la expulsión de la sesión.

Y un gesto el de la edil 'naranja' que, además, fue afeado por su todavía compañero y portavoz del Grupo, Ignacio Tricio, que dijo entonces que la exhibición del cartel "está fuera de todo". "Los problemas de cada partido debemos lavarlos en nuestras casas. No está bien hacer algo que no beneficia para nada a este pleno ni a Logroño", dijo en esa sesión, tras lo que abrazó a sus ex compañeros.

Ahora, como ha confirmado este lunes el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, Pablo Baena, se ha abierto expediente para conocer todo lo ocurrido en aquella sesión. "Se trata de un expediente informativo, para recabar información detallada de cómo han sucedido los hechos y hacer una valoración correcta de los mismos", ha afirmado a preguntas de los medios de comunicación.

En este sentido, ha abundado el líder de la formación liberal en que "Ciudadanos es un partido garantista, en el que cualquier afiliado puede dar explicaciones, cualquier afiliado puede explicarse, y es un expediente confidencial que está gestionando el Comité de Valores y Garantías del partido".

"Me gustaría matizar -ha añadido- que no se trata de concejales no adscritos sino de concejales tránsfugas, son personas que se presentaron bajo unas siglas, las de Ciudadanos, tanto Marisa Bermejo como Javier Garijo, que se presentaron para defender un proyecto político y para eso les votaron los ciudadanos de Logroño, junto al resto de la lista electoral".

Por eso, ha afirmado que "son personas que han abandonado este proyecto, que han abandonado su Grupo, y yo no sé cómo lo definen ustedes -se ha dirigido a los medios-, pero desde luego es transfuguismo".

"Por lo tanto -ha insistido- estamos hablando de dos tránsfugas en el Ayuntamiento de Logroño, que además firmaron un compromiso ético que no están cumpliendo. Entendemos que no se puede ser más desleal con sus anteriores compañeros y también con el conjunto de los logroñeses".

Y, en este marco, Pablo Baena ha considerado que "deben ser ellos quienes deben dar explicaciones sobre su comportamiento, sobre su falta de ética, sobre porqué no están cumpliendo con el compromiso ético que firmaron y porqué se han convertido en tránsfugas".

"Desde luego, nosotros seguimos reclamándoles que sean honestos, que no sigan engañando a los logroñeses y que devuelvan su acta, como así lo firmaron en el compromiso para incorporarse a las listas electorales", ha concluido el dirigente de Cs La Rioja.