CSIF alerta del "caos e irregularidades" en el examen de las oposiciones a Policía Local de La Rioja

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LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la "nefasta organización y las deplorables condiciones" en las que se celebró, el pasado sábado 5 de septiembre, el primer ejercicio para la provisión de plazas vacantes en los cuerpos de Policía Local de diversos municipios de La Rioja.

Los opositores "tuvieron que soportar unas condiciones ambientales infrahumanas con temperaturas superiores a los 28°C en el interior de las aulas, manteniendo ventanas y puertas cerradas según el arbitrio y la suerte del tribunal asignado". "No se facilitaron ventiladores ni medio alguno para mitigar el calor sofocante", ha añadido el sindicato.

Mientras que en las pruebas físicas sí se contemplan las condiciones climatológicas, la Administración "las ha ignorado por completo en la prueba teórica, generando un pico de estrés inadmisible que mermó el rendimiento de los aspirantes".

"A las pésimas condiciones del espacio se suman graves anomalías en el propio desarrollo de la prueba con irregularidades jurídicas y vulneración de las bases de la convocatoria de la oposición", ha reseñado CSIF.

En la prueba "había preguntas de reserva ilegales que parecieron de forma sorpresiva sin estar recogidas ni en las bases de la convocatoria ni en la hoja de criterios de corrección, vulnerando la norma rectora del proceso".

También se comprobó que "había preguntas anulables y fuera de temario". Un mínimo de 10 preguntas (más del 10 por ciento del examen) son "nulas de pleno derecho por falta de formulación adecuada, por preguntar sobre leyes modificadas con posterioridad a la fecha de finalización de instancias o por no estar incluidas en el temario".

Esta circunstancia "provoca un perjuicio directo al opositor ya que hizo perder un tiempo precioso a los aspirantes, afectando de lleno a sus calificaciones y generando una enorme inseguridad jurídica que aboca el proceso a nuevos recursos judiciales si no se rectifica".

CSIF recuerda que "este no es un hecho aislada ya que hay un historial de opacidad en los procesos selectivos de la Policía Local en La Rioja que adolecen de un grave problema de reputación". En la convocatoria de 2024 ya se denunciaron irregularidades en la prueba psicotécnica, donde sólo aprobaron 69 de 173 aspirantes -ratios anómalas que sólo se dan en esta Comunidad-. Entre los suspensos figuraban agentes en activo que opositaron para cambiar de municipio y resultaron "no aptos", evidenciando "la incongruencia de unas pruebas que determinan que un policía es válido un día y al siguiente no".

Por ello, el sindicato exige a la Administración una "rectificación inmediata de este caos organizativo y que se respete a los opositores a los opositores".