CSIF alerta de "la dejadez de los gestores del SERIS"

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LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical e Independiente y de Funcionarios (CSIF) en La Rioja ha criticado públicamente "la grave e injustificada falta de resolución del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, por el turno de promoción interna, en la categoría de Administrativo del SERIS (correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de 2023 y 2024)".

A pesar de que la convocatoria de las pruebas selectivas se publicó el 25 de junio de 2025, el proceso ha sufrido "continuas dilaciones". "Tras haberse paralizado temporalmente debido a un proceso judicial, la fase de aportación de méritos -adaptada a los criterios fijados por la sentencia correspondiente- quedó completamente finalizada a principios del pasado mes de abril de 2026", han señalado.

Sin embargo, "casi cinco meses después y a fecha 26 de agosto de 2026, la Administración no ha resuelto el procedimiento ni ha publicado los listados definitivos, manteniendo a todo el personal aprobado en una inaceptable situación de incertidumbre". "Vuelve a mostrarse la dejadez y la desidia de los gestores del SERIS que no tienen ningún respeto a los trabajadores ni a sus condiciones laborales", han destacado.

CSIF ha alertado de las "graves consecuencias que esta inactividad administrativa está generando en los profesionales afectados", como el "perjuicio económico directo, ya que el personal afectado continúa perdiendo retribuciones al no poder percibir el salario correspondiente a la nueva categoría profesional a la que ha accedido por mérito y capacidad".

También la "pérdida de antigüedad, debido a que el retraso en la toma de posesión computa negativamente en la antigüedad en el puesto, un factor determinante para baremar en futuros concursos de traslados". Además, el "bloqueo del desarrollo profesional: Se impide el cómputo de plazos necesarios para solicitar y acceder a los correspondientes grados de desarrollo profesional en el SERIS".

CSIF exige a la Administración riojana "la resolución inmediata del proceso selectivo y la publicación urgente del calendario de toma de posesión, advirtiendo de que no tolerará más demoras injustificadas y mantendrá la presión necesaria para defender los derechos laborales y económicos de las trabajadoras y trabajadores afectados", ha concluido el sindicato.