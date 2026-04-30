CSIF alerta de "las inhumanas condiciones laborales" de los pinches del SERIS

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LOGROÑO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige "por enésima vez" a los gestores del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que "solucionen la más que precaria situación de los trabajadores de la categoría de pinche del Hospital San Pedro de Logroño". Han alertado de las "inhumanas condiciones laborales" de este personal.

Esta semana, ha recordado el sindicato, que se ha celebrado el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a la Administración se le llena la boca de eventos y campañas de márketing mientras que "la realidad en la que muchos empleados públicos desarrollan su trabajo diario, muchas veces no cumple ni con las mínimas medidas reglamentarias".

Un ejemplo de ello y que CSIF lleva años criticando es de los pinches del Hospital San Pedro de Logroño. "Uno de los problemas más preocupantes y que se ha convertido en crónica en la totalidad de la Administración Pública es la falta de personal, en este colectivo de una cronicidad diaria en los diferentes turnos y grupos de trabajo".

"La sobrecarga de trabajo es brutal ya que no se cubren las bajas que cada vez son más numerosas y la contratación de personal de nueva incorporación sigue siendo muy escasa", han asegurado. Esta situación provoca que al personal que está trabajando "no les dé a finalizar sus tareas en el turno y se acumulen para los turnos siguientes, provocando una situación de colapso".

Por otro lado, este colectivo "está siendo discriminado con respecto al resto de trabajadores del SERIS que cuentan con 40 horas de formación anuales y a los Pinches se les están denegando permisos para acudir a cursos de formación presenciales debido a la escasez de personal".

"Especialmente denigrante es la situación en la que tienen que desarrollar sus labores ya que de los dos trenes de lavado con los que cuenta la cocina del Hospital San Pedro, uno de ellos lleva meses estropeado no alcanzando la temperatura adecuada, lo que provoca que la vajilla salga sucia y sobrecargando por este motivo a los trabajadores que tienen que volver a lavarla a mano", han asegurado.

Por otro lado, las condiciones ambientales "son insoportables con temperaturas elevadísimas que provocan mareos y desmayos". La solución para "este grave problema" por parte del SERIS "fue poner 2 ventiladores que, como es evidente, no han solucionado el grave problema térmico de las instalaciones y que dudosamente cumplirá la normativa en PRL".

CSIF exige a los gestores del SERIS que "solucionen todos estos problemas de manera urgente haciendo una buena previsión de personal en la próxima contratación de personal, reparando toda la maquinaria estropeada de la cocina del Hospital San Pedro e instalando climatización adecuada para paliar las altas temperaturas en determinados sectores de este servicio".

El sindicato recuerda a la Administración que la Prevención de Riesgos Laborales "no es un tema para hacer carteles, dosieres o campañas publicitarias sino que debe ser ejemplo para el resto de las empresas y la ciudadanía y debe ser la primera en dotar de unas buenas condiciones laborales a sus trabajadores". Como viene siendo habitual en la gestión de la Administración Riojana "consejos vendo y para mí no tengo", ha concluido el sindicato.