CSIF alerta de trabas en la Dirección de 'La Rioja Cuida' a sus delegados sindicales para ejercer su representatividad

LOGROÑO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios critica que la empresa que se encarga del transporte sanitario en La Rioja, 'Sociedad Riojana de Cuidados Integrales' "dificulta gravemente la función de los representantes sindicales en la empresa".

Ha habido afirmaciones por parte de la dirección técnica expresando "su disconformidad con la acción sindical, como se puede leer en una de las actas de la reunión entre la Empresa y el Comité", según el sindicato.

En ella, el director técnico de 'La Rioja Cuida' comenta a un representante sindical de CSIF: "tus derechos y tu vida chocan con la naturaleza de este servicio".

También existe un correo electrónico enviado por la dirección a los trabajadores, advirtiendo "de que sus derechos se podrían ver mermados, por facilitar las horas sindicales de sus delegadas".

"Pero las trabas contra la actividad sindical van mas allá y la empresa se niega a cumplir una sentencia ganada por una delegada sindical que denunciaba una injusta modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, fruto de sus permisos para cumplir con sus obligaciones como representante de los trabajadores durante la negociación de un nuevo convenio en la empresa", explican en un comunicado de prensa.

La empresa, por otro lado, "intenta crear mal ambiente entre los trabajadores, alegando que por culpa de esta sentencia se debe modificar la jornada de todos los trabajadores que pertenecen al servicio de la representante sindical, si bien, la solución es mucho mas sencilla".

CSIF exige a la dirección de la empresa de transporte sanitario 'Sociedad Riojana de Cuidados Integrales' "que cumpla la ley y haga efectiva la sentencia, reponiendo a la trabajadora en sus condiciones anteriores y deje de poner trabas al trabajo de los representantes de los trabajadores en su labor de sindical".