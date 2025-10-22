CSIF asegura que existe una situación "de colapso" en Urgencias del San Pedro

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha asegurado que existe una situación "de colapso" en Urgencia del Hospital San Pedro, con 29 pacientes a la espera de cama, según información al mediodía.

CSIF ha indicado que "a pesar de estar las plantas del Hospital San Pedro dobladas, los datos de la situación de urgencias del San Pedro hay colapso total".

De hecho, han indicado que hay 29 pacientes pendientes de cama, siendo "el más antiguo" una persona esperando desde las 16,25 horas del lunes, 20 de octubre.

Además, CSIF ha indicado que en prehospitalización hay 18 pacientes, mientras que la Unidad de Corta Estancia (UCE), que "está doblada", hay 17 pacientes ingresados.

También, los datos del sindicato, señalan que en observación hay 5 plazas libres de las 36 del servicio, a lo que han añadido que hay cuatro boxes libres, al tiempo que han asegurado que en la sexta planta, está "doblada" con los dos controles abiertos.