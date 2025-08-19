CSIF censura una agresión a una trabajadora en un centro sociosanitario y asegura "que no es algo aislado"

Archivo - Logo de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). - CSIF - Archivo

LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha denunciado que, el pasado 6 de agosto, se produjo una agresión "violenta" a una trabajadora de un centro sociosanitario y ha asegurado "que no es algo aislado".

En nota de prensa, ha relatado cómo "una trabajadora de uno de los centros fue agredida por un residente hasta el punto de perder el conocimiento".

Ha añadido que "no es una situación aislada" y las agresiones físicas y verbales "son una constante en el día a día de estos profesionales", que viven, ha dicho, una "grave situación de desprotección".

La agresión, ha dicho, fue perpetrada por un residente temporal y aunque el centro no había registrado ninguna conducta agresiva por su parte durante la estancia, "se ha sabido que el mismo individuo ya había tenido episodios de alteración en anteriores ingresos en el Centro (CAPDP) de Fuenmayor".

El CSIF ha indicado que "esta información, que no fue debidamente comunicada al centro ni a los trabajadores, evidencia una alarmante falta de coordinación entre las distintas instituciones sociosanitarias".

Esto, ha dicho, "pone en grave riesgo la seguridad del personal, que se ve obligado a atender a usuarios con historiales de agresividad sin contar con la información ni los recursos necesarios para protegerse".

Ha indicado que "se ha confirmado que el centro ha contactado con los servicios sociales y con función pública para abordar la situación, pero los trabajadores exigen medidas más contundentes e inmediatas para garantizar un entorno de trabajo seguro".

Para CSIF, "es urgente que se tomen medidas", por lo que insta a las autoridades competentes a establecer protocolos de seguridad claros y efectivos para proteger al personal de las agresiones.

También, mejorar la comunicación y la coordinación entre los centros sociosanitarios y los servicios sociales, garantizando que el personal disponga de toda la información relevante sobre los residentes.

Junto a esto, garantizar que los trabajadores cuenten con los recursos y la formación necesaria para manejar situaciones de conflicto y riesgo.

El sindicato ha recordado que la seguridad de los trabajadores "es un derecho fundamental y la base para poder ofrecer una atención digna y de calidad a las personas dependientes".