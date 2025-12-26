CSIF critica la "falta de negociación" e "imposiciones" del director general de la Función Pública de La Rioja

Archivo - El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, y el director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela -a la derecha- - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

CSIF ha criticado, a través de una nota de prensa, la "actitud impositora" del director general de la Función Pública del Gobierno de La Rioja, Ángel Sáinz Yangüela, y "la sin razón en aprobar rápidamente un concurso de méritos que ha ido dilatando en el tiempo y del que ahora le han entrado las prisas".

Después de mas de 2 años en los que la Administración no ha convocado concurso de méritos, "por alguna extraña razón a Sáinz Yangüela le han entrado las prisas y tras solo dos reuniones y sin tiempo entre ambas para que las organizaciones sindicales pudieran estudiar la documentación, ha dado la negociación por cerrada".

CSIF ha solicitado que se incluyeran plazas que tras la estabilización seguían cubiertas por personal estabilizado y que tras mas de dos años sin concurso de méritos, "habría mas reuniones para negociar y que algún trabajador mas consiguiera participar en él".

"La sin razón y las prisas" del director general "en connivencia de otras organizaciones sindicales que le bailan el agua, han vuelto a frustar las legítimas aspiraciones de muchos empleados públicos", ha añadido el sindicato.

Por todo ello, CSIF se abstuvo "en la votación express del concurso de méritos el pasado martes 23 de diciembre ya que no es de recibo esta imposición y falta de respeto a la negociación colectiva".

"No es la primera vez que esta Dirección General falta a los principios de diálogo y negociación, bases fundamentales de la negociación colectiva en la que precisamente la Administración debería ser un ejemplo para el resto de las negociaciones con los trabajadores", han concluido.