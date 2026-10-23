CSIF critica la "incorporación caótica" del personal de Enfermería en el SERIS

Archivo - Ventanas del Hospital de San Millán-San Pedro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CSIF ha criticado "la situación caótica ocurrida ayer como consecuencia de la incorporación simultánea del concurso de Traslados y los aprobados de la OPE de Enfermería". En una nota de prensa, el sindicato, ha indicado que ayer "coincidían dos procesos de la categoría de Enfermería en el Servicio Riojano de Salud (SERIS): la incorporación de estos profesionales en sus destinos adjudicados en concurso de traslados con el inicio de la toma de posesión de los Enfermeros/as aprobados en la última OPE de dicha categoría".

En torno a ello, también está ocurriendo el proceso de movilidad de personal sanitario, de TCAEs y Enfermería, dentro del Hospital San Pedro.

Como consecuencia de esta última OPE, se confeccionan dos Listas de Empleo Temporal (LET): en la primera LET están los Enfermeros que han aprobado, pero no han pasado el corte del proceso selectivo, y en la segunda LET todos aquellos que no han aprobado; todos/as ordenados en función de la puntuación obtenida.

Están listas se actualizaron y publicaron de forma oficial el pasado 15 de octubre. Con el fin de ordenar las ofertas de empleo temporal, la Dirección de RRHH del SERIS "ofreció un escaso plazo de 3 días para elegir, por orden de preferencia, plazas que previsiblemente quedan vacantes tras los movimientos citados anteriormente del personal fijo de Enfermería, recogiendo estas vacantes en un Anexo III que también se publicó ese día".

El sindicato ha indicado que "son cientos las llamadas que hemos recibido estos días en CSIF de Enfermero/as que desconocían que iba a suceder con sus contratos, solicitándonos información de lo que iba a ocurrir, muchos de ellos pegados al teléfono esperando recibir una oferta de empleo; algunos de ellos, habían sido notificados con anterioridad de que cesaban, pero sin ser informados con antelación de su continuidad o no en otros servicios o unidades. Y otros muchos, han sido cesados de un día para otro".

"Se dieron situaciones dantescas de Enfermeros que acudieron a trabajar, y en su puesto había otra persona, enterándose en ese mismo momento de su cese por un compañero", han añadido, para a continuación, manifestar que "todo esto es consecuencia, una vez más, de la absoluta falta de previsión de Recursos Humanos del SERIS".

Todo esto "podía haberse evitado resolviendo con más celeridad el concurso de traslados y la movilidad de esta categoría, para que su resolución no hubiese coincidido en el tiempo. Todo a la vez, deprisa y corriendo", han criticado.

"Fruto de todo este embudo, el personal fijo de Enfermería, el personal interino o contratado y las responsables o supervisores de este personal están padeciendo situaciones de ansiedad, desasosiego, estrés e incertidumbre, totalmente evitables si se hubieran resuelto todos estos procesos más escalonadamente", han apostillado.

Por ello, desde el CSIF exigen "respeto y una gestión más eficaz y transparente de un colectivo tan importante y numeroso en la asistencia al paciente y previsión y celeridad para estos y otros procesos de otras categorías profesionales como TCAEs, Celadores, personal Administrativo, etc, que próximamente se incorporan, para que no suceda lo mismo". "Se les debe de estar olvidando que los recursos humanos, somos personas y merecemos un trato digno", han concluido.