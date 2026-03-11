CSIF denuncia que el SERIS está realizando contrataciones "irregulares" de administrativos

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que el Servicio Riojano de Salud está realizando contrataciones "irregulares" de administrativos en los contratos programa.

En nota de prensa, ha trasladado "la mala gestión que se está produciendo en las contrataciones de puestos de administrativo para contratos programa en el SERIS, incumpliéndose la normativa que rige este tipo de contrataciones".

Ha relatado que existen dos listas de empleo temporal (LET) de la categoría de Administrativo en el SERIS, elaboradas conforme a unas bases y a partir de la realización de un proceso selectivo público (concurso - oposición) y que se encuentran publicadas en la página web de Rioja Salud para garantizar la transparencia del proceso.

La primera LET, ha dicho, está formada por personas que aprobaron el examen de oposición pero no superaron la fase de méritos y por lo tanto no obtuvieron plaza fija. La segunda, por las personas que se presentaron al examen de oposición pero no la superaron.

CSIF ha dicho tener conocimiento de que en los contratos que se han ofertado a los profesionales que se encuentran en estas LET, "no se ha respetado el orden de puntuación".

De este modo, se ha creado "enfado entre los trabajadores del Hospital San Pedro que se sienten estafados por una Administración que no respeta ni las propias normas que ella misma pone, ni el esfuerzo y los méritos de los trabajadores que tienen mejores puntuaciones".

CSIF ha informado de que ha solicitado por escrito al SERIS que dé una explicación a esta "irresponsable" gestión del personal y "el silencio administrativo ha sido su respuesta".

Por ello, ha añadido, también se ha preguntado en Mesa Sectorial el pasado 5 de marzo, donde "faltó a la verdad la Administración al insistir que ellos siguen el orden de la lista temporal".

CSIF exige al SERIS que respete el orden de las LET en todas las categorías profesionales y que éstas se actualicen en función de los procesos selectivos.

También, que se reanuden las reuniones de trabajo entre la Administración y las organizaciones sindicales para una correcta gestión de las LET ya que la Administración por sí sola no actúa con la debida transparencia que se le presupone y debería tener.