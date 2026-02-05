CSIF dice que el Gobierno de La Rioja "no ejecutó 7,95 millones de euros destinados a los empleados públicos en 2024"

LOGROÑO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF critica "la falta de voluntad del Gobierno de La Rioja para mejorar las condiciones del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma". En las mesas de negociación la Administración riojana se escuda en que la Ley Estatal solo permite recuperar "lo que se quitó y se niega reiteradamente a actualizar las cantidades para carrera profesional y ayudas sociales, pero la realidad es que en el año 2024, 7,95 millones de euros destinados a personal se quedaron sin ejecutar".

Este hecho -indican desde el sindicato- "desmonta el mantra de que 'no hay dinero' que la Administración utiliza como excusa para mantener congeladas las ayudas sociales y paralizada la carrera profesional. ¿A qué se han destinado los 7,95 millones que faltan?".

Según explican en una nota de prensa, el Gobierno regional "se excusa en la falta de presupuestos generales del Estado para justificar su inacción pero tanto la carrera profesional como las ayudas sociales son competencia exclusivamente autonómica, por lo que es el propio Gobierno de La Rioja el que además de no invertir en la mejora de los sus trabajadores, insulta su inteligencia intentando engañarlos contando que 'el malo' de la película es el Gobierno Central y no ellos".

La carrera profesional, que reconoce el desempeño, la experiencia y la formación continua es un derecho de los empleados públicos riojanos" que ha sido bloqueado por decisión política, al igual que ocurre con las ayudas sociales que están congeladas mientras sube el coste de la vida".

"Este concepto depende exclusivamente de la voluntad política del Gobierno de La Rioja, no hay ninguna prohibición que impida su mejora y negarse a hacerlo, mientras no se ejecuta el presupuesto destinado a personal, revela con claridad que el ejecutivo desprecia, una vez mas al personal público".

CSIF "denuncia que el malestar en los centros de trabajo es creciente ya que no es solo una cuestión de cifras sino de dignidad profesional. Las Mesas de Negociación se convocan sin contenido, sin propuestas reales y el Director General de la Función Pública alarga los plazas de manera premeditada. No se puede afirmar que no hay dinero cuando los propios presupuestos demuestran lo contrario".

CSIF informa al Gobierno de La Rioja "de que aún está a tiempo de rectificar y bastaría con utilizar los recursos ya presupuestados para su finalidad original. Debe presentar propuestas concretas que desbloqueen la carrera profesional y actualizar las ayudas sociales a cifras dignas".